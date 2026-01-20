Chử Đồng Tử – Tiên Dung lần đầu lên màn ảnh rộng, nhập cuộc đường đua phim Tết

(VTC News) -

Sự góp mặt của bộ phim Huyền tình Dạ Trạch khiến đường đua phim Tết 2026 trở nên sôi động hơn. Theo kế hoạch, phim sẽ có các suất chiếu sớm từ ngày 6/2 và chính thức ra rạp từ 10/2.

Thông tin này gây bất ngờ bởi trước đó, nhà sản xuất giữ kín thời điểm phát hành. Việc công bố lịch chiếu ở giai đoạn nước rút cho thấy Huyền tình Dạ Trạch gia nhập cuộc cạnh tranh với nhiều phim Việt đáng chú ý mùa Tết năm nay.

Phim về Chử Đồng Tử - Tiên Dung gia nhập đường đua phim Tết.

Tính đến thời điểm hiện tại, đường đua phim Tết 2026 quy tụ các tác phẩm như Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Mùi phở (Minh Beta), Báu vật trời cho (Lê Thành Sơn) và Huyền tình Dạ Trạch (đạo diễn Tôn Văn).

Huyền tình Dạ Trạch gây ấn tượng mạnh với hình ảnh hai bàn tay có hình xăm đang nâng niu lễ vật là những cánh trầu têm cánh phượng, gợi mở câu chuyện tình huyền sử giữa Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Teaser mở đầu bằng tiếng tù và vang vọng, dẫn dắt khán giả bước vào không gian sống của cư dân Văn Lang với những nghi lễ cúng tế linh thiêng.

Không khí lễ hội Việt cổ được tái hiện sinh động qua hình ảnh nam đóng khố, nữ mặc váy, nhảy múa, đánh đu, đấu vật; cùng các phong tục như xăm mình, răng đen, nhai trầu và tín ngưỡng dân gian. Nhân vật Tiên Dung xuất hiện với con thuyền gỗ chạm khắc hoa văn Việt cổ, mở ra hình ảnh một người phụ nữ độc lập, khát khao tự do và dám lựa chọn số phận.

Teaser tiếp tục đưa người xem qua những khung cảnh thương cảng phồn thịnh, lò gốm đỏ lửa, trụ đá biểu tượng của làng được dựng lên trong tiếng reo vui của cộng đồng – phản ánh một xã hội Việt cổ đang trên đà hưng thịnh. Hình ảnh Tiên Dung và Chử Đồng Tử chia nhau miếng trầu trở thành điểm nhấn cảm xúc, như một lời hẹn ước mộc mạc mà bền chặt.

Bộ đôi diễn viên chính của phim.

Phim quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trọng Trinh (Vua Hùng), NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (vợ Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên… cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

So với các phim Tết còn lại vốn thiên về hài hước, gia đình hoặc tình cảm, Huyền tình Dạ Trạch chọn lối đi khác biệt khi khai thác chất liệu huyền sử, văn hóa – lịch sử Việt Nam. Phim không chỉ lần đầu đưa thiên tình sử Chử Đồng Tử – Tiên Dung lên màn ảnh rộng mà còn dựng lại không gian sống của người Việt cổ thời Văn Lang, gắn với các yếu tố tiền Đông Sơn.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, việc tham gia mùa phim Tết không đặt nặng mục tiêu cạnh tranh doanh thu, mà xem đây là phép thử cho thị hiếu khán giả trước một tác phẩm đầu tư nghiêm túc vào chiều sâu văn hóa, bản sắc nguồn cội và giá trị tinh thần.