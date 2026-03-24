Dừng xe ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, tài xế Hà Nội bị xử phạt

Video: Xe ô tô dừng ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội.

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết Cục đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh thông tin người dân phản ánh về trường hợp ô tô BKS 30G-806.XX có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 15 đã vào cuộc làm rõ vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 22/3 tại đường gom Võ Nguyên Giáp, khu vực xã Phúc Thịnh.

Lực lượng chức năng làm việc với T.V.Q. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người lái xe là T.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại xã Tiên Dương, TP Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế này thừa nhận hành vi dừng xe ngược chiều và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.V.Q. về lỗi dừng xe ngược chiều lưu thông của làn đường, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng, không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.

Cách đây 5 ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cũng xử phạt tài xế P.T.K.H. (sinh năm 1986, trú tại Sơn La) về hành vi lái xe khách chạy ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-007.84 đi vào phần đường có đặt biển cấm đi ngược chiều. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào 14h14 ngày 23/2, ô tô khách biển số 26B-007.84 đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thời điểm trên, tuyến đường có nhiều xe đang lưu thông đúng chiều quy định, có nguy cơ va chạm với xe khách đi ngược chiều.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế P.T.K.H. bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.