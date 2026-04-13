Dự báo thời tiết ngày 13/4: Nắng nóng gay gắt, cả nước tiếp tục oi bức

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/4/2026

Ngày 13/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh của đợt nắng nóng diện rộng, trong đó khu vực Trung Bộ là tâm điểm với cường độ gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Theo đó, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp chỉ còn khoảng 30-35% khiến cảm giác oi bức, khô nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

Điều kiện này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại các khu dân cư và khu vực rừng.

Ngày 13/4, thời tiết cả nước tiếp tục oi bức, nắng nóng.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ, cùng với Đà Nẵng và dải phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng cũng duy trì với cường độ cao, nhiệt độ dao động từ 36-38°C, có nơi trên 38°C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, các khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), cùng với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục ghi nhận nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Tương tự các khu vực khác, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối và ban đêm.

Nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ 15-16/4. Nắng nóng duy trì ở Trung Bộ đến 16/4, từ 17/4, cường độ nắng nóng giảm dần.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C