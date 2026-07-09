Dự báo thời tiết 9/7: Miền Bắc mưa lớn, có nơi trên 300mm, miền Trung nắng nóng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/7/2026

Từ nay đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Ngoài ra, ngày 9/7, các nơi khác của Bắc Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Tuy nhiên, mưa không diễn ra cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều, đêm, và sáng sớm.

Ngày 9/7, miền Bắc mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập dồn vào chiều tối và tối.

Từ đêm 10/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi các khu vực trên hứng mưa lớn thì ngày 9/7, Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 10/7, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, cường độ gia tăng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/7/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó, vùng núi, trung du và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.Có mây, có