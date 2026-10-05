Car Choice Awards 2026: Xe điện và hybrid ghi dấu ấn

(VTC News) -

Car Choice Awards 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Sự kiện quy tụ gần 60 mẫu xe tham gia trưng bày và trải nghiệm thực tế.

Hệ thống giải thưởng năm nay được chia thành 15 hạng mục, kết hợp giữa đánh giá của hội đồng chuyên môn và bình chọn từ cộng đồng người dùng.

Nhóm xe gia đình được chia thành bốn khoảng giá để bám sát ngân sách thực tế của người mua. Hyundai Creta là mẫu xe nhận giải ở phân khúc dưới 600 triệu đồng. Mazda CX-5 được xướng tên ở khoảng giá từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng. Phân khúc 1 đến 2 tỷ đồng thuộc về Honda CR-V, trong khi Volkswagen Viloran chiến thắng ở nhóm xe cao cấp từ 2 đến 5 tỷ đồng.

Mazda CX-5 tiếp tục giành chiến thắng trong phân khúc từ 600 triệu - 1 tỷ đồng.

Các hạng mục dành cho xe năng lượng mới và xu hướng giới trẻ ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương hiệu. VinFast nhận hai giải thưởng với VF 3 ở hạng mục xe GenZ của năm và VF 8 ở hạng mục xe thuần điện mới của năm. Ở phân khúc xe hybrid, Jaecoo J5 SHS-H chiến thắng hạng phổ thông, còn Hyundai Palisade Hybrid đứng đầu hạng cao cấp. Jaecoo J5 cũng nhận giải xe mới trang bị nổi bật của năm.

VinFast VF 8 All New giành chiến thắng ở hạng mục Xe thuần điện mới của năm.

Thị trường xe cá nhân hóa gọi tên Geely EX2 với giải thưởng xe cho phái nữ và Mazda MX-5 ở hạng mục xe chất chơi.

Mảng vận tải hành khách ghi nhận chiến thắng của VinFast Limo Green với giải xe dịch vụ.

Kết quả từ hội đồng chuyên môn cho thấy BYD M6 là mẫu xe nhận được giải bình chọn nhiều nhất từ cộng đồng người tiêu dùng.

BYD M6 được vinh danh ở hạng mục Xe được bình chọn nhiều nhất 2026.

Chương trình cũng đồng thời vinh danh 5 sự kiện và 5 nội dung ngành xe có ảnh hưởng lớn nhất trong năm.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026 phản ánh sự chuyển dịch của thị trường thông qua các nhóm xe gia đình, xe năng lượng mới và xe phục vụ nhu cầu cá nhân.

VinFast là một trong những thương hiệu giành nhiều danh hiệu nhất với chiến thắng ở 3 hạng mục Xe GenZ của năm, Xe thuần điện mới của năm và Xe dịch vụ cho hành khách của năm.