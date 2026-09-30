Khám phá Honda CR-V Hybrid thế hệ mới sắp ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý

Honda CR-V Hybrid thế hệ mới có thể xuất hiện từ năm 2027

Honda đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển hệ truyền động Hybrid thế hệ mới sau khi điều chỉnh chiến lược xe điện tại Bắc Mỹ. Theo báo cáo được Carscoops dẫn lại từ Nikkei Asia, mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống Hybrid mới nhiều khả năng sẽ là Honda CR-V.

Việc sản xuất CR-V Hybrid thế hệ mới có thể bắt đầu tại nhà máy của Honda ở Canada từ tháng 2/2027, trước khi hệ thống này được mở rộng sang sản xuất tại Mỹ. Đây được xem là bước khởi đầu cho thế hệ Hybrid mới, sau đó có thể được ứng dụng trên nhiều mẫu xe khác của Honda.

Honda CR-V Hybrid thế hệ mới sẽ có nhiều nâng cấp.

Theo thông tin hiện có, hệ truyền động Hybrid thế hệ mới sẽ giúp mức tiêu thụ nhiên liệu cải thiện hơn 10% so với hệ thống hiện tại. Đáng chú ý, chi phí sản xuất được cho là giảm khoảng 30%, qua đó giúp Honda tối ưu hóa giá thành của các mẫu xe Hybrid trong tương lai.

Động cơ 2.0L mới kết hợp hai mô-tơ điện

Trái tim của hệ thống Hybrid thế hệ thứ năm sẽ là động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L phun nhiên liệu trực tiếp hoàn toàn mới, kết hợp cùng hai mô-tơ điện. Cấu hình này tiếp tục phát triển theo hướng Hybrid mà Honda đang sử dụng trên một số mẫu xe hiện nay.

Hệ thống mới cũng được cho là sẽ tích hợp công nghệ S+ Shift, vốn đã xuất hiện trên Honda Prelude. Công nghệ này mô phỏng cảm giác chuyển số nhằm mang lại trải nghiệm vận hành tự nhiên hơn cho người lái, dù hệ thống truyền động Hybrid không sử dụng hộp số tự động truyền thống theo cách thông thường.

Không chỉ thay đổi hệ thống truyền động, CR-V thế hệ mới còn được cho là sử dụng nền tảng cỡ trung thế hệ tiếp theo của Honda. Nền tảng này từng được hãng giới thiệu vào cuối năm 2025 và có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 90 kg so với một cấu hình tương đương trên mẫu xe hiện tại.

Việc giảm trọng lượng kết hợp với hệ thống Hybrid mới được kỳ vọng giúp CR-V cải thiện hiệu quả vận hành. Nền tảng mới cũng được thiết kế với độ linh hoạt của khung gầm cao hơn, hướng tới khả năng vận hành êm ái và thoải mái hơn.

Honda tăng cường công nghệ kiểm soát vận hành

Một công nghệ đáng chú ý khác dự kiến được triển khai rộng rãi trên các mẫu Honda thế hệ mới là Honda Motion Management System. Hệ thống này sử dụng cảm biến đo quán tính 6 trục IMU để phân tích chuyển động quay quanh trục dọc của xe, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhỏ đối với phanh và mô-men xoắn của các mô-tơ điện. Mục tiêu là giúp xe kiểm soát chuyển động thân xe tốt hơn và cải thiện khả năng vào cua.

Honda hiện chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, mức giá cũng như thiết kế của CR-V Hybrid thế hệ mới. Vì vậy, những thông tin về thời điểm sản xuất và các thông số của hệ thống Hybrid vẫn cần được xem là thông tin theo báo cáo, chưa phải thông tin chính thức từ hãng.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng dự kiến, CR-V Hybrid sẽ là mẫu xe mở màn cho thế hệ Hybrid mới của Honda từ năm 2027, trước khi công nghệ này tiếp tục được ứng dụng trên nhiều sản phẩm khác của hãng.