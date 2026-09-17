Audi RS Q5 Sportback lộ diện với động cơ hybrid 630 mã lực

(VTC News) -

Theo Carscoops, các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh xe thử nghiệm đã phát hiện chiếc Audi SQ3 sắp ra mắt. Tuy nhiên, đây không phải là mẫu crossover hiệu suất cao duy nhất đang được phát triển. Một chiếc RS Q5 Sportback cũng đã lần đầu tiên xuất hiện trên đường thử nghiệm, đặc biệt là tại đường đua Nürburgring.

Mẫu xe này được phát triển dựa trên mẫu SQ5 Sportback nhưng mạnh mẽ hơn. Điều này thể hiện rõ qua thiết kế lưới tản nhiệt độc đáo, cao hơn và có một thanh cắt ngang.

Lưới tản nhiệt đặc biệt giúp phân biệt RS Q5 với các phiên bản thấp hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị cản trước mới và các hốc hút gió được thiết kế lại, trông cao hơn và hẹp hơn so với mẫu SQ5.

Mặc dù kiểu dáng tổng thể vẫn được giữ nguyên, nhưng RS Q5 Sportback có vòm bánh xe mở rộng, cho thấy chiều rộng trục bánh xe lớn hơn. Phiên bản sản xuất dự kiến sẽ đi kèm với bộ mâm thể thao và hệ thống phanh hiệu suất cao.

Phần đuôi xe gây ấn tượng với hệ thống ống xả kép lớn hình bầu dục, kết hợp với cánh gió và cản sau mới, loại bỏ các khe thông gió giả thường thấy trên SQ5.

Mặc dù các nhiếp ảnh gia không có cơ hội nhìn rõ nội thất, nhưng có thể kỳ vọng khoang cabin quen thuộc với cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, hệ thống thông tin giải trí 14,5 inch và màn hình hiển thị cho hành khách phía trước (tùy chọn). Xe có thể được trang bị vô lăng thể thao, ghế ngồi đặc biệt và nhiều huy hiệu RS.

Dưới nắp ca-pô, RS Q5 Sportback dự kiến sẽ sử dụng hệ thống truyền động hybrid cắm điện tương tự như RS5, bao gồm động cơ V6 tăng áp kép 2.9 lít, bộ pin lithium-ion 25,9 kWh, một mô-tơ điện và hộp số tự động tám cấp.

Hệ thống này mang lại công suất kết hợp lên tới 630 mã lực (470 kW / 639 PS) và mô-men xoắn 609 lb-ft (825 Nm), cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h và có phạm vi hoạt động chỉ bằng điện lên đến 84 km.