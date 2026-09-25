Đánh giá Tucson Turbo Hybrid: Mạnh mẽ và đem lại trải nghiệm êm ái hơn

(VTC News) -

Tucson Turbo Hybrid tiếp tục duy trì ngôn ngữ Sensuous Sportiness với các đường nét góc cạnh, cụm đèn LED đồ họa đặc trưng và thân xe cân đối của thế hệ hiện tại, điểm khác biệt là động cơ 1.6 Turbo Hybrid, mạnh mẽ và êm ái hơn. Mẫu xe này hiện đã cho chạy thử, trong khi hãng sẽ sớm công bố giá tại thị trường Việt Nam.

Tucson Turbo Hybrid hiện đã cho chạy thử, trong khi hãng sẽ sớm công bố giá tại thị trường Việt Nam.

Chi tiết nhận diện duy nhất để phân biệt bản hybrid với các bản thuần xăng là logo “Hybrid” đặt ở phía sau xe. Chiếc xe giữ lại màn hình hình cong lớn trên táp-lô 12.3 inch hiển thị thông số kỹ thuật xe và màn hình giải trí, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Hyundai Tucson Turbo Hybrid thể hiện rõ định hướng đa dụng, phù hợp nhu cầu sử dụng gia đình nhỏ hoặc cá nhân. Hàng ghế sau rộng rãi, độ ngả lưng phù hợp; khoang hành lý đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày và chuyến đi ngắn ngày.

Cấu hình hybrid mang đến trải nghiệm khá êm ái và yên tĩnh, quá trình vận hành liền mạch hoàn toàn tự động. Trong dải tốc thấp, hoặc những điều kiện vận hành nhẹ nhàng, xe chạy thuần điện hoàn toàn yên tĩnh, trong điều kiện cần tăng tốc, xe kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện đem lại sức mạnh tức thì, bứt phá.

Hyundai Tucson Turbo Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, pin lithium-ion 1,49 kWh. Tổng công suất hệ thống đạt khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn khoảng 367 Nm, cao hơn bản 1.6 Turbo thuần (180 mã lực, 265 Nm). Nhờ sự hỗ trợ của mô-tơ điện, Tucson Hybrid mang lại cảm giác tăng tốc nhanh nhạy hơn, đặc biệt ở dải tốc độ thấp, trong khi khả năng bứt tốc ở tốc độ cao vẫn tốt.

Tucson Hybrid được trang bị hộp số 6AT độc quyền của Hyundai, hệ thống sang số được tinh chỉnh mượt mà, hạn chế giật cục. Một khác biệt mà người dùng Tucson các phiên bản khác nhau sẽ cảm nhận được, đó là khả năng ổn định thân xe được cải thiện, hiện tượng dao động được kiểm soát gọn gàng hơn. Sự thay đổi này nhiều khả năng đến từ bộ pin 1,49 kWh đặt dưới sàn/hàng ghế sau, giúp xe đầm và cân bằng tỉ lệ trọng lượng tốt hơn.

Nhờ kiểu dáng bắt mắt, hiệu năng tốt đi kèm với hệ thống an toàn hiện đại, Tucson Hybrid là một trong những dòng xe được yêu chuộng nhất và nhiều năm nằm trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Doanh số tích luỹ của Hyundai Tucson đến nay đã đạt được khoảng 11 triệu xe trên toàn cầu.