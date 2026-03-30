Dông lốc quật đổ cây, nữ công nhân môi trường cứu 2 học sinh rồi bị trọng thương

Từ 29/3 đến sáng 30/3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.

Thông tin từ UBND phường Nghĩa Lộ, trong chiều 29/3, gió giật mạnh làm một cành cây cổ thụ bất ngờ gãy đổ. Thời điểm đó, hai học sinh đi ngang qua, đứng ngay trong vùng nguy hiểm.

Phát hiện sự việc, chị Lường Thị Tỉnh (SN 1979, công nhân môi trường đô thị, trú tại tổ dân phố Tông Pọng), lập tức chạy tới kéo hai học sinh ra ngoài. Nhờ hành động kịp thời, cả hai em thoát nạn.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, trong lúc tránh cành cây đang đổ, chị Tỉnh không kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm và bị cây đè trúng, ngã gục tại chỗ. Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Chị Tỉnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Do chấn thương nặng, bệnh nhân được chuyển tuyến trong đêm về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Theo gia đình, chị Tỉnh bị đa chấn thương nghiêm trọng, vỡ một đoạn đại tràng, gãy xương chậu, tổn thương nhiều cơ quan nội tạng. Hiện chị đang hôn mê sâu, tiên lượng nặng, cần theo dõi và can thiệp tích cực.

Chị Tỉnh được người dân và lực lượng chức năng sơ cứu.

Hoàn cảnh của chị Tỉnh khiến nhiều người xót xa. Chị là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ bằng thu nhập của nghề công nhân môi trường. Tai nạn xảy ra khiến gia đình mất nguồn thu nhập chính, trong khi chi phí điều trị lớn.

Chính quyền phường Nghĩa Lộ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Địa phương đồng thời kêu gọi hỗ trợ ban đầu, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc điều trị.

Chị Lường Thị Tỉnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hành động của chị Lường Thị Tỉnh được nhiều người đánh giá dũng cảm, kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm.