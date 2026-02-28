CSGT Đà Nẵng dùng xe đặc chủng chở người phụ nữ đi cấp cứu lúc rạng sáng

(VTC News) -

Cụ thể, khoảng 2h ngày 28/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Liên Chiểu, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin bà L.T.Y. (SN 1969, trú phường Liên Chiểu) bị đau tức ngực, nôn mửa, khó thở, cần đưa đi cấp cứu nhưng chưa có phương tiện.

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong đêm. (Ảnh: C.T)

Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu an toàn.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe bà Y. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, giữa tháng 1 vừa qua, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6 - Cục CSGT Bộ Công an) kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một sản phụ trở dạ trên cao tốc đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 14/1, Tổ công tác do Thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng trở về đơn vị sau khi hết ca, khi đến Km995 đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn giao nhau với đường cao tốc Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ (nút giao Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) thì gặp ô tô do anh Nguyễn Văn Sỹ (trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) lái, chở chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đang trở dạ.

Tổ CSGT ngay lập tức dùng xe cảnh sát dẫn đường, đưa chị Huyền tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba (thuộc phường Đồng Hới) để cấp cứu kịp thời. Trong quá trình di chuyển, chị Huyền sinh một bé trai nặng khoảng 3,2kg.