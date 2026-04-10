Đối thủ tố ban tổ chức thiên vị Ronaldo

Theo Daily Mail, Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm của những cáo buộc gian lận tại Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Nguồn cơn là việc Ivan Toney cùng một số cầu thủ Al-Ahli lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, thậm chí bóng gió về khả năng có sự thiên vị Ronaldo trong cuộc đua vô địch.

Sau trận hòa 1-1 với Al-Fayha ngày 8/4, Toney tỏ ra bức xúc khi cho rằng đội của anh bị từ chối nhiều quả phạt đền rõ ràng. Kết quả này khiến Al-Ahli đứng thứ ba, kém Al-Nassr của Ronaldo hai điểm. Al-Nassr đang dẫn đầu bảng và còn một trận chưa đấu.

Tiền đạo người Anh, người vừa ghi bàn thắng thứ 27 mùa này, cho biết anh và đồng đội đã cố trao đổi với trọng tài nhưng bị gạt đi. Theo Toney, điều khó hiểu là trọng tài lại yêu cầu họ “tập trung vào AFC Champions League” thay vì xử lý các tình huống ngay trên sân.

Ivan Toney trong cuộc phỏng vấn sau trận hòa 1-1 với Al-Fayha ngày 8/4.

“Tôi nghĩ điểm đáng chú ý nhất chính là hai quả phạt đền. Pha đó là phạt đền rõ như ban ngày. Tôi không hiểu họ muốn gì hơn nữa, chẳng lẽ phải ôm bóng bằng hai tay thì mới thổi phạt đền hay sao?", Toney nói trong cuộc phỏng vấn sau trận.

Cầu thủ 30 tuổi ám chỉ có vấn đề phía sau các quyết định, nhưng không muốn nói sâu hơn vì có thể nhận án phạt. "Nếu muốn tôi nói sâu hơn, tôi có thể nói, nhưng có thể sẽ rắc rối. Tôi là người thẳng thắn. Có những tình huống rõ ràng nhưng tâm trí trọng tài lại ở nơi khác", Toney nói thêm. Anh cũng cho rằng nhiều quyết định dường như bị thay đổi vào những thời điểm quan trọng.

Khi được hỏi ai sẽ được hưởng lợi từ những quyết định này, Toney chỉ cười và nói ẩn ý: “Ai cũng biết chúng ta đang đuổi theo ai”, ngầm nhắc đến Al-Nassr của Ronaldo.

Sau trận, Toney đăng tải loạt video ghi lại ba tình huống gây tranh cãi trong vòng cấm, khẳng định “có dấu hiệu dàn xếp rõ ràng”. Anh cũng chỉ trích việc trọng tài nhắc đến một giải đấu khác trong khi VAR vẫn đang hoạt động, gọi đó là điều “khó chấp nhận”.

Ronaldo bị đối thủ tố được dàn xếp trong cuộc đua vô địch tại Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út.

Không chỉ Toney, đồng đội Galeno cũng đẩy tranh cãi lên cao khi viết trên mạng xã hội rằng giải đấu đang tìm cách “trao cúp cho một người”, đồng thời cho rằng Al-Ahli không được đối xử công bằng.

“Thôi thì cứ trao cúp luôn đi, rõ ràng đó là điều họ muốn. Họ đang tìm mọi cách để loại chúng tôi khỏi cuộc đua, để dọn đường cho một người lên ngôi. Đó là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn với CLB của chúng tôi”, anh viết trên mạng xã hội.

Trước phản ứng gay gắt, Al-Ahli đã bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định của trọng tài, cho rằng những sai sót này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như cuộc đua vô địch. CLB cũng yêu cầu ban tổ chức công bố đoạn ghi âm giữa trọng tài và tổ VAR để làm rõ các tình huống gây tranh cãi.

Hiện tại, Al-Nassr vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, hơn Al-Ahli hai điểm và còn một trận chưa đấu. Mùa giải chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc, và nếu giữ vững vị trí này, Ronaldo có thể giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau bốn mùa giải khoác áo câu lạc bộ Ả Rập Xê Út.