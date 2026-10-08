Cà Mau đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

(VTC News) -

Những năm qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo nên cuộc bứt phá ngoạn mục, thay đổi bộ mặt sản phẩm nông nghiệp ở nhiều địa phương, trong đó có Cà Mau. Từ những sản phẩm manh mún, thiếu tiêu chuẩn, nay Cà Mau đã có hàng trăm sản phẩm có thương hiệu, chất lượng ổn định, đủ điều kiện giao thương ra các địa phương và quốc tế. OCOP đã góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế nông nghiệp của người nông dân.

Chủ thể giữ vai trò quyết định trong đầu tư và phát triển sản phẩm OCOP

Ngày 8/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”.

Một trong những nội dung được nhiều nông dân quan tâm chia sẻ tại hội nghị là việc đầu tư, phát triển sản phẩm OCOP cũng như những vấn đề thủ tục, hồ sơ, kiểm nghiệm, đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP...

Trao đổi về băn khoăn của bà con, ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP. Một số nội dung được hỗ trợ đến 100% kinh phí, gồm tư vấn phát triển sản phẩm, xây dựng hồ sơ, đăng ký nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, thiết kế mẫu mã, bao bì, phân tích, kiểm nghiệm.

Nguồn vốn tín dụng là một trong những vấn đề được nông dân quan tâm tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với nông dân năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Các chủ thể còn được hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ không thể thay thế trách nhiệm đầu tư, sản xuất, kinh doanh của chủ thể.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau khẳng định: “Việc tham gia OCOP phải gắn với trách nhiệm nâng cao chất lượng, duy trì tiêu chuẩn sau công nhận và phát triển thị trường. Các chủ thể cần chủ động đầu tư, không trông chờ hoàn toàn vào ngân sách. Tỉnh xác định Nhà nước và chủ thể cùng chia sẻ trách nhiệm; ngân sách hỗ trợ có trọng tâm, còn chủ thể giữ vai trò quyết định trong đầu tư và phát triển sản phẩm”.

Đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Cà Mau có 305 sản phẩm OCOP của 141 chủ thể, gồm 02 sản phẩm đạt 5 sao, 71 sản phẩm đạt 4 sao và 232 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã tạo được dấu ấn trên thị trường như tôm sinh thái, cua, mật ong U Minh, bánh phồng tôm, ba khía…

Hiện nay, tỉnh có 21 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên, hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại còn phân tán; việc ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và quảng bá trên nền tảng số vẫn còn hạn chế.

Chả bò lụa của hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Phong được công nhận đạt OCOP 03 sao. (Ảnh: camau.gov.vn)

Xác định tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 354/KH-UBND - Kế hoạch phát triển hệ thống quảng bá sản phẩm OCOP năm 2026.

Kế hoạch tập trung phát triển hệ thống điểm trưng bày, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử và gắn kết sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch. Theo Kế hoạch, 2026 tỉnh đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giới thiệu sản phẩm hiện có; hỗ trợ xây dựng thêm 7 điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh; duy trì hoạt động livestream quảng bá sản phẩm và tổ chức phiên chợ OCOP định kỳ. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua mô hình “Góc OCOP” tại các cơ sở lưu trú, khách sạn và điểm du lịch phù hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các chủ thể OCOP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quảng bá, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong giai đoạn mới.