Lần đầu tiên Cà Mau tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu

(VTC News) -

Sự kiện có 34 quả khinh khí cầu, gồm khinh khí cầu bay treo, phục vụ tham quan, khinh khí cầu trang trí và hoa đăng khinh khí cầu.

Chương trình diễn ra đồng thời với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch tại phường An Xuyên, xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau cũ) và phường Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu cũ).

Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau sẽ khai mạc tối 28/8, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Tố Quyên)

Trước lễ khai mạc, các đại biểu sẽ tham quan “Không gian trưng bày các miền di sản Việt Nam” và khu “Trưng bày di sản văn hóa phi vật thể Nghề làm Muối”.

Sau đêm khai mạc, các hoạt động trình diễn khinh khí cầu sẽ diễn ra liên tục đến ngày 31/8, với các suất vào buổi sáng và chiều tối hằng ngày.

Từ ngày 27-29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức đoàn Presstrip với sự tham gia của phóng viên, nhà sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị truyền thông. Đoàn sẽ tham quan, trải nghiệm nhiều điểm du lịch tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, xã Đất Mũi, xã Phong Thạnh và phường Bạc Liêu.

Cũng trong dịp này, sáng 29/8, tại phường Bạc Liêu sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đoàn tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại Cà Mau.

Tiếp nối thành công của sự kiện được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu (cũ) năm 2019, chương trình ký kết hợp tác lần này do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP.HCM thực hiện, dự kiến quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành và các điểm du lịch, góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây.