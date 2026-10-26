Doanh nhân mong TP.HCM chắc chắn về chính sách để lập kế hoạch đầu tư dài hạn

(VTC News) -

Không gian mở rộng, cơ hội rất lớn

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện CEO 500 - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã hiến kế đầu tư, thu hút vốn cho TP.HCM.

Sự kiện 500 CEO thuộc chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: Đ.V)

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, cho biết doanh nghiệp này đang nghiên cứu và xây dựng những mô hình mới để thúc đẩy phát triển thành phố. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phối hợp với các đối tác quốc tế lớn nhằm hình thành những dự án có khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo định hướng mới.

Theo ông Duy, TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển đang đứng trước những cơ hội rất lớn, cả về vị trí địa lý lẫn khả năng kết nối.

“Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội quan trọng để tạo ra những đột phá mới cho TP.HCM. Thứ nhất, cơ hội đến từ thể chế mới và cơ chế phân cấp, phân quyền. Thứ hai là không gian phát triển mới với hệ thống hạ tầng kết nối liên tục. Thứ ba là sự hội tụ của khoa học, con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và các dòng vốn đầu tư mới”, ông Duy nói.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex. (Ảnh: Đ.V)

Cũng theo ông Duy, đây là cơ hội để phát triển các khu công nghiệp theo những mô hình mới, như khu công nghiệp thông minh và khu công nghiệp sinh thái. Doanh nghiệp hướng đến hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế, nhằm phát triển những khu công nghiệp theo hướng bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng sạch, đồng thời kết hợp hài hòa với hoạt động sản xuất công nghiệp.

Becamex cũng sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế phát triển những nền tảng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo.

Một trong những định hướng chiến lược đặc biệt của Becamex là phát triển khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM, với hệ sinh thái tích hợp giữa công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo, dịch vụ và các ứng dụng hiện đại.

Không gian này được định hướng kết nối với trung tâm TP.HCM thông qua hệ thống hạ tầng mới, bao gồm các tuyến cao tốc, đường sắt, metro và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Đồng thời, khu vực này sẽ kết nối với các thành phố công nghiệp, hệ thống cảng biển và mạng lưới hạ tầng của toàn vùng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, khi các quy định về phát triển đô thị và những nghị quyết mới tạo điều kiện cho thành phố được triển khai đồng bộ, cùng với việc hình thành các khu công nghiệp, hệ sinh thái khoa học và công nghệ, TP.HCM sẽ có những điều kiện thuận lợi để tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các dòng vốn FDI chất lượng cao”, ông Duy nói.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của thành phố để thúc đẩy các cơ chế đột phá dành riêng cho khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM mà doanh nghiệp đang đầu tư phát triển. Mục tiêu là phục vụ các doanh nghiệp FDI và những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới đối tác quốc tế đã xây dựng, Becamex cam kết đồng hành cùng TP.HCM, đóng góp vào mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn lực đầu tư của khu vực phía Nam.

Cần sự chắc chắn về chính sách

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Arup, chia sẻ hiện nay, đầu tư vào hạ tầng không còn đơn thuần là đầu tư vào từng dự án riêng lẻ. Thay vào đó, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những hệ thống hạ tầng có tính kết nối, khả năng mở rộng và tạo ra giá trị lâu dài.

Trong lĩnh vực này, có nhiều cơ hội đầu tư, từ các dự án đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng đến giao thông và các lĩnh vực hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, để thu hút vốn đầu tư tư nhân, cần giải quyết những vấn đề cốt lõi liên quan đến cơ chế đầu tư và phân bổ rủi ro.

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Arup. (Ảnh: Đ.V)

Theo ông Nick Chong, các nhà đầu tư tư nhân mong muốn có sự chắc chắn về chính sách, mức độ rủi ro thấp và cơ chế triển khai minh bạch. Họ cần hiểu rõ những điều kiện đầu tư, khả năng tạo doanh thu và phương án phân bổ rủi ro trong suốt vòng đời dự án.

Bên cạnh đó, năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia của doanh nghiệp cũng là những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư vào hạ tầng. Các lĩnh vực như năng lượng, dịch vụ tiện ích và giao thông đều có thể tạo ra cơ hội cho khu vực tư nhân.

“Nhà đầu tư cũng quan tâm đến quy mô dự án. Những dự án có tính kết nối theo mạng lưới, khả năng mở rộng và phương án huy động vốn rõ ràng thường có sức hấp dẫn lớn hơn”, ông Nick Chong nói.

Cũng theo ông Nick Chong, một yếu tố quan trọng khác là vai trò của Chính phủ trong việc tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi. Chính phủ cần xây dựng chính sách nhất quán, có tính dự báo và bảo đảm các cam kết được thực hiện để nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định dài hạn.

“Tôi cho rằng Chính phủ giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách và tạo điều kiện cho đầu tư. Tuy nhiên, khu vực tư nhân cũng cần thể hiện sự kiên định và nhất quán trong quá trình tham gia. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp tư nhân không chỉ là nhà đầu tư mà còn có thể đóng góp những giải pháp thiết thực cho các vấn đề về hạ tầng”, ông Nick chong phân tích.

CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa Thu tập trung kKết nối dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho TP.HCM.ồ

Doanh nhân này cho hay, ngoài Chính phủ và khu vực tư nhân, các đối tác phát triển, chính phủ các nước và những ngân hàng phát triển song phương, đa phương cũng có thể tham gia hỗ trợ.

TP.HCM cần có những dự án tốt, nhưng đồng thời cũng cần nguồn vốn. Đôi khi, hai yếu tố này phải được kết hợp đồng bộ để tăng khả năng triển khai thành công dự án.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, cho rằng vốn FDI ngày nay còn mang theo công nghệ, phương thức quản trị, mạng lưới đối tác và khả năng kết nối thị trường. Công nghệ giúp những nguồn lực ấy được sử dụng hiệu quả hơn. Còn các dòng chảy tài chính toàn cầu có thể đưa vốn đến đúng nơi, đúng thời điểm, để biến ý tưởng thành năng lực sản xuất và dịch vụ thực sự.

Nhưng sự hội tụ ấy chỉ tạo ra giá trị bền vững khi có một nền tảng quan trọng là niềm tin. Nhà đầu tư cần một môi trường minh bạch, ổn định và có khả năng dự đoán. Doanh nghiệp trong nước cần cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị còn người tiêu dùng cần được phục vụ tốt hơn, an toàn hơn. Và địa phương cần nhìn thấy những giá trị cụ thể được tạo ra cho nền kinh tế và cộng đồng.

Tik Tok đang triển khai một số dự án đầu tư tiêu biểu tại TP.HCM. Trong đó có dự án TikTok Shop Việt Nam với vốn đăng ký 125 triệu USD và dự án Swift Logistics do Tokgistic Pte. Ltd. đầu tư, với tổng vốn đăng ký 980 triệu USD. Tổng vốn đăng ký của hai dự án là hơn 1,1 tỷ USD.

Nhà đầu tư này kiến nghị chính quyền xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, nhất quán và có thể dự đoán, để các dự án công nghệ mới có cơ sở lập kế hoạch dài hạn.

Cùng với đó là thúc đẩy cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, giúp doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu, thực hiện đúng quy định và đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ.