Cục Hàng không đề nghị các hãng khôi phục, mở mới đường bay nội địa

(VTC News) -

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), các hãng hàng không Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án khôi phục, duy trì và phát triển mạng đường bay nội địa.

Thời gian qua, hệ thống cảng hàng không trên cả nước được đầu tư, nâng cấp, cải tạo và mở rộng, từng bước hiện đại hóa. Nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, tạo điều kiện phát triển mạng đường bay và hoạt động vận tải hàng không.

Trong bối cảnh đó, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa, đặc biệt là những đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, được đánh giá có vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

Cục hàng không yêu cầu các hãng khai thác, mở đường bay nội địa. (Ảnh minh hoạ)

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng. Trên cơ sở đó, các hãng nghiên cứu khôi phục những đường bay có tiềm năng thị trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và bảo đảm điều kiện khai thác.

Các hãng cũng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Bên cạnh việc khôi phục đường bay, Cục Hàng không Việt Nam khuyến khích nghiên cứu mở các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là giữa những trung tâm kinh tế, du lịch và các vùng kinh tế trọng điểm.

Việc tăng cường các đường bay kết nối trực tiếp được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào các chuyến bay nối chuyến qua cảng hàng không đầu mối, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để triển khai hiệu quả, các hãng hàng không cần phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không chuẩn bị các điều kiện khai thác cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Cục Hàng không Việt Nam đồng thời đề nghị các hãng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xúc tiến quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Các bên cần nghiên cứu cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo trước ngày 10/11/2026. Nội dung báo cáo cần nêu rõ các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất; kế hoạch, lộ trình triển khai trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Ngoài ra, các hãng cần đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay, khả năng duy trì khai thác, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp liên quan đến hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương và các chính sách hỗ trợ phát triển đường bay.