CEO GROUP ra mắt sử ký 25 năm: Tiết lộ 25 câu chuyện kinh doanh ít người biết

(VTC News) -

Sử ký CEO GROUP là ấn phẩm song ngữ Việt - Anh do TS.LS. Đoàn Văn Bình - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - chủ biên, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 - 26/10/2026).

25 câu chuyện và bài học quản trị

Cuốn sách tái hiện hành trình phát triển của doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ kinh tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đầu tư và phát triển con người. Nội dung gồm 25 câu chuyện được lựa chọn từ hàng nghìn tình huống thực tế, hướng đến cán bộ nhân viên, nhà quản lý, doanh nhân khởi nghiệp và thế hệ trẻ.

CEO GROUP ra mắt cuốn sử ký CEO GROUP, ghi lại hành trình phát triển cùng đất nước và 25 bài học quản trị từ thực tiễn kinh doanh. (Ảnh: CEO Group).

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, hành trình CEO GROUP phản ánh một phần quá trình trưởng thành của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới, mở cửa và hội nhập. Giá trị không chỉ nằm ở những dự án được xây dựng mà còn ở khả năng thích ứng qua các chu kỳ kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận đóng góp của CEO GROUP trong phát triển bất động sản, xây dựng các khu đô thị, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và văn phòng cho thuê, đặc biệt tại Phú Quốc và Vân Đồn.

Trong lĩnh vực du lịch, TS. Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư cơ sở lưu trú tại Phú Quốc, Vân Đồn, Cam Ranh và hợp tác với các thương hiệu quốc tế như Accor, Best Western, Wyndham, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề quản trị thực tế: Khi lãi suất vượt 20%/năm, doanh nghiệp nên tiếp tục hay dừng dự án? Vị trí đắc địa có bảo đảm hiệu quả đầu tư? Vì sao một dự án thua lỗ vẫn có thể tạo ra giá trị cho xã hội?

Trong câu chuyện “Tháp CEO - Dự án thứ hai và bài học vượt khủng hoảng 2007 - 2008”, tác giả kể về quyết định tiếp tục xây dựng tòa nhà văn phòng hạng A giữa khủng hoảng tài chính. Doanh nghiệp hạn chế vay ngân hàng, tăng vốn chủ sở hữu và mua trước vật tư, thiết bị chủ chốt để kiểm soát chi phí. Công trình hoàn thành sau hai năm và được lấp đầy diện tích cho thuê sau 6 tháng khai trương.

TS.LS. Đoàn Văn Bình, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, chủ biên, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (26/10/2001 - 26/10/2026). (Ảnh: CEO Group).

Câu chuyện “Biết nói ‘không’ và biết buông bỏ” đề cập quyết định từ chối đầu tư khu đất rộng 3.336 m² tại số 18 Cao Bá Quát, Hà Nội, do phương án tài chính không hiệu quả. Theo tác giả, biết từ chối cơ hội và dừng đúng lúc cũng là năng lực quan trọng của nhà quản trị.

Bài học đa dạng hóa đầu tư được thể hiện qua câu chuyện “Trứng không bỏ vào một giỏ”, nhấn mạnh việc phân bổ nguồn lực vào nhiều địa bàn, sản phẩm và lĩnh vực để giảm phụ thuộc vào một thị trường. Tuy nhiên, chiến lược này cần đi cùng năng lực quản lý và kỷ luật tài chính.

Đáng chú ý, dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden được đề cập với khoản lỗ khoảng 50 tỷ đồng, nhưng vẫn hướng đến mục tiêu cung cấp nhà ở chất lượng với giá phù hợp cho người thu nhập thấp. Qua đó, tác giả cho rằng không phải mọi giá trị doanh nghiệp tạo ra đều được phản ánh đầy đủ trong báo cáo lợi nhuận.

CEO GROUP ra mắt sử ký 25 năm, chia sẻ bài học quản trị. (Ảnh: CEO Group).

Cuốn sách cũng nhìn lại những quyết định đầu tư chưa hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh vai trò của con người, chữ tín và văn hóa doanh nghiệp qua các câu chuyện như “Chọn người để đi đường dài”, “Chữ tín” và “Không ai bị bỏ lại một mình”.

Theo tác giả, 25 câu chuyện không phải những công thức thành công áp dụng cho mọi trường hợp, mà là kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn, bao gồm cả thành công và thất bại.

Bên cạnh nhìn lại lịch sử phát triển, Sử ký CEO GROUP đặt mục tiêu lưu giữ văn hóa và các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp qua nhiều thế hệ. Tập đoàn xác định bốn giá trị ADN gồm Khát vọng - Tử tế - Biết ơn - Học tập suốt đời, gắn với sứ mệnh “Vì cuộc sống hạnh phúc”.

Lãnh đạo CEO Group kỷ niệm 25 năm thành lập. (Ảnh: CEO Group).

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cùng với việc kỷ niệm 25 năm thành lập, Tập đoàn CEO tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thành lập ngày 26/10/2001 tại Hà Nội, CEO Group hiện hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi gồm bất động sản, xây dựng và dịch vụ. Sau 25 năm, tập đoàn phát triển hệ sinh thái với 22 đơn vị thành viên, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hàng triệu khách hàng, du khách.

Tập đoàn CEO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Dấu ấn 25 năm kiến tạo giá trị, vì cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh: CEO Group).

Nhiều dự án mang dấu ấn CEO Group đã được triển khai tại Hà Nội, Phú Quốc, Vân Đồn, Cam Ranh và các địa phương khác, góp phần phát triển đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và kinh tế địa phương. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ giáo dục, khuyến học, tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên và triển khai hoạt động vì cộng đồng.

Doanh nghiệp cũng tưởng nhớ những người lao động đã khuất, tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tiêu biểu thông qua việc trao kỷ niệm chương và giấy khen của Hội đồng quản trị.

Theo đại diện tập đoàn, những thành quả đạt được trong 25 năm qua là kết tinh từ sự đồng lòng, nỗ lực bền bỉ và những đóng góp của nhiều thế hệ, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, CEO Group đặt mục tiêu củng cố nền tảng kinh doanh, phát triển tài sản và nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, hướng tới trở thành doanh nghiệp tỷ USD, phát triển bền vững và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.

Tập đoàn CEO vững vàng tiến bước, hiện thực hóa Khát vọng 2045 “Doanh nghiệp Tỷ đô - Doanh nghiệp hạnh phúc” tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và đất nước. (Ảnh: CEO Group).

CEO Group hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán CEO. Tập đoàn phát triển hệ sinh thái thương hiệu gồm: CEOHOMES, SONASEA, CEOOFFICE, CEOCONS, CEOZONE và CEOEDU.