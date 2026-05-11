Xuất bản ngày 11/05/2026 01:14 PM
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke trên phố Phú Mỹ (phường Từ Liêm, Hà Nội) khiến khói đen bao trùm khu vực, nhiều cửa kính biến dạng vì sức nóng.

Khoảng 10h30 ngày 11/5, hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke, bar Volume Club trên phố Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực xảy ra vụ cháy nằm gần trường THPT Trí Đức, cách sân vận động Mỹ Đình hơn 1km.

Khói đen bốc cao, bao trùm cả khu phố, đứng cách xa vài trăm mét vẫn có thể quan sát thấy.

Ngọn lửa khiến nhiều thiết bị bên trong quán hư hỏng nặng.

Khu vực mặt tiền ám khói đen, nhiều cửa kính bị sức nóng làm biến dạng.

Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, thời điểm phát hiện hỏa hoạn có nhiều tiếng động phát ra từ bên trong quán. “Lúc đầu tôi tưởng tiếng sửa chữa bình thường nhưng sau đó thấy khói đen bốc lên rất nhanh. Mọi người hô hoán rồi chạy ra ngoài vì sợ lửa lan sang các nhà bên cạnh”, một người dân sinh sống tại phố Phú Mỹ nói.

“Khói rất dày, có lúc nghe tiếng nổ phát ra liên tục nên ai cũng lo. Sau đó công an yêu cầu người dân di chuyển ra xa để đảm bảo an toàn”, chị L. ở ngõ 89 Lê Đức Thọ cho biết.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Các chiến sĩ liên tục phun nước lên những tầng cao để khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng sang các công trình liền kề.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khói vẫn bốc ra từ bên trong quán karaoke. Một phần phố Phú Mỹ được lực lượng chức năng phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy, người dân không được tiếp cận gần hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hải Anh - Viên Minh
