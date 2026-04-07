Điều tra vụ nam sinh ở TP.HCM mất ba lô chứa laptop khi đang thi ở trường

Chiều 7/4, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM trên đường Võ Văn Ngân.

Đầu giờ chiều cùng ngày, anh N.H.T. (19 tuổi, quê Vĩnh Long) đến dự thi tại một phòng học thuộc tầng 4, tòa nhà A5 của trường. Trước khi vào phòng, nam sinh để ba lô bên ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng thi.

Sau khi hoàn thành bài thi và rời khỏi phòng, anh T. quay lại vị trí ban đầu thì phát hiện ba lô “không cánh mà bay”. Ngay sau đó, anh trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ của trường, đồng thời đề nghị hỗ trợ trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng.

Kẻ trộm balo của nam sinh.

Qua kiểm tra hệ thống camera, lực lượng bảo vệ ghi nhận trong khoảng thời gian anh T. đang làm bài thi, xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện khả nghi. Người này mặc quần dài, áo thun, khoác thêm áo ngoài, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, đi đến trước phòng thi rồi ngồi chờ.

Chỉ trong vài giây, khi quan sát thấy không có người chú ý, đối tượng nhanh chóng tiếp cận, lấy chiếc ba lô của nạn nhân, đeo lên vai rồi rời khỏi khu vực. Toàn bộ hành vi được thực hiện nhanh gọn trước khi rời khỏi trường.

Theo trình bày của anh T., bên trong ba lô có một máy tính xách tay, thẻ căn cước công dân cùng một số thẻ ngân hàng và giấy tờ cá nhân quan trọng.

Hiện vụ việc được trình báo đến Công an phường Thủ Đức. Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, trích xuất thêm hình ảnh từ hệ thống camera để truy tìm đối tượng, làm rõ vụ việc.