Giải ngân vào top 3 cả nước, Lào Cai tăng tốc phấn đấu GRDP đạt 10%

(VTC News) -

Theo UBND tỉnh Lào Cai, kinh tế 9 tháng năm 2026 bứt phá mạnh mẽ, tạo đà quan trọng cho kế hoạch cả năm. Điểm sáng lớn nhất là giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.740,2 tỷ đồng (71,3% kế hoạch). Riêng nguồn vốn Thủ tướng giao đã giải ngân 7.476,1 tỷ đồng, đạt 88,7%; sau khi trừ phần tiết kiệm làm đường sắt, tỷ lệ thực tế đạt khoảng 92%, đưa Lào Cai vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Nguồn vốn công giải ngân nhanh thúc đẩy hàng loạt dự án giao thông trọng điểm. Dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã khởi công, hoàn thành bàn giao toàn bộ 9/9 ga tác nghiệp. Đoạn mở rộng Yên Bái - Lào Cai trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt gần 66% giá trị thực hiện, hồ sơ mời thầu Cảng hàng không Sa Pa đã được duyệt và dự án Cửa khẩu thông minh tại cầu Kim Thành dự kiến khởi công ngày 18/11 tới.

Cùng với hạ tầng, kinh tế cửa khẩu và thu hút đầu tư ghi nhận bước tiến lớn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt gần 3 tỷ USD, riêng xuất khẩu tăng 123%. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp mới với vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng, cấp mới 42 dự án với hơn 30.300 tỷ đồng. Doanh thu du lịch cũng cán mốc gần 41.000 tỷ đồng sau khi đón 9,83 triệu lượt khách.

Để hiện thực hóa mục tiêu GRDP 10,1%, Lào Cai xác định quý IV phải tăng trưởng 12,66% và thu ngân sách đạt trên 8.000 tỷ đồng (đưa tổng thu cả năm lên 25.850 tỷ đồng). Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn mặt bằng cho 66 dự án trọng điểm, giữ ổn định vận hành Mỏ sắt Quý Xa và phấn đấu hoàn thành 1.000 căn nhà ở xã hội ngay trong năm nay.