Sáng 19/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Theo đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, sau khi xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU ngày 15/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại TP.Hải Phòng, TP.Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Khu Kinh tế Dung Quất được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, để giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho KKT Dung Quất.

Việc xây dựng cơ chế, chính sách phải bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và phát triển năng lượng quốc gia.

Cơ chế đặc thù tạo đà phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia

Trước đó, ngày 15/10/2026, Đảng ủy Chính phủ có Tờ trình về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Mục tiêu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội là hình thành các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm theo chủ trương, định hướng của Trung ương.

Các chính sách hướng đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, công nghệ và nguồn nhân lực; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; thu hút nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính chất động lực; đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án.

Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp lọc hóa dầu, hóa chất, đóng tàu, năng lượng với công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và các ngành, lĩnh vực liên quan.

Khu Kinh tế Dung Quất được định hướng phát triển thành Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Trung tâm phấn đấu đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước...

Tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi; thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và tạo ra 5.000 việc làm mới.

Đến năm 2045, Trung tâm đặt mục tiêu thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi, khu vực miền Trung và cả nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đề xuất 5 chính sách ưu đãi đặc thù

Tại Tờ trình, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung trong dự thảo Nghị quyết cần xin chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, đề xuất chính sách bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; cho phép Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền sử dụng khu vực biển trong toàn bộ thời gian sử dụng. Đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư chiến lược đã ứng trước, ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án.

Trường hợp không khấu trừ hết, phần kinh phí còn lại được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang phải nộp nhưng chưa nộp của các dự án khác do chính nhà đầu tư chiến lược thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh Khu Kinh tế Dung Quất nhìn từ trên cao.

Hai nội dung còn lại gồm chính sách áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm và ưu đãi đối với phần mở rộng của dự án đang hoạt động; chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

Các cơ chế, chính sách này được đề xuất nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển KKT Dung Quất trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng có vai trò quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.