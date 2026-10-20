Cà Mau làm gì để tăng trưởng hai con số trong quý cuối năm?

(VTC News) -

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh này vừa trình kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP quý cuối năm.

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau, tăng trưởng kinh tế 9 tháng của địa phương này chuyển biến tích cực, quý sau tăng cao hơn quý trước. Trong quý 3, GRDP tỉnh Cà Mau ước tăng 9,14%, lũy kế 9 tháng tăng 7,37% so cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn so kịch bản tăng trưởng đề ra (kịch bản quý 3 tăng 12,5%; 9 tháng tăng 8,73%).

Động lực từ những nhân tố mới

Trên cơ sở kết quả tăng trưởng GRDP quý 3 và 9 tháng năm 2026, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10% thì quý cuối năm nay Cà Mau phải đảm bảo tăng trưởng 16,9%. Trong đó khu vực I tăng 5,9%, khu vực II tăng 31,9%, khu vực III tăng 19,9%.

Trong kế hoạch vừa được đưa ra, Cà Mau xác định động lực tăng trưởng những tháng cuối năm nay chủ yếu vẫn là lĩnh vực thủy sản (ngành hàng tôm giữ vai trò chủ lực); các dự án điện gió đã đưa vào khai thác; các nhà máy chế biến thủy sản của tỉnh gia tăng sản xuất để phục vụ nhu cầu cuối năm. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ngoài các động lực truyền thống, tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc còn nhân tố mới tạo động lực góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh trong những tháng cuối năm.

Chế biến tôm càng xanh tại Cà Mau. (Ảnh: Duy Trần)

Cụ thể, khu vực 1 (ngư, nông, lâm nghiệp) dư địa tăng trưởng tập trung chủ yếu vào nâng cao năng suất trên diện tích nuôi hiện có; tăng vụ, tái vụ đối với vùng nuôi thâm canh, siêu thâm canh; triển khai hiệu quả Đề án phát triển 100.000 ha tôm quảng canh cải tiến, phát triển vùng nguyên liệu; phát triển cụm liên kết ngành tôm từ giống, nuôi, chế biến, logistics đến xuất khẩu; đồng thời mở rộng các vùng nuôi tôm công nghệ cao tập trung, tạo bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu.

Đối với khu vực II (công nghiệp và xây dựng), Cà Mau đưa ra việc vận hành 3 dự án điện gió với tổng công suất 275 MW (Nhà máy điện gió Cà Mau 1A công suất 88 MW; Nhà máy điện gió Cà Mau 1B công suất 88 MW; Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3 công suất 99 MW); khai thác tối đa công suất các nhà máy chế biến thủy sản và thức ăn thủy sản, nhất là Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An với công suất thiết kế giai đoạn 1 đạt 19.000 tấn/năm (dự kiến sản lượng quý 4 khoảng 3.310 tấn); Nhà máy thức ăn thủy sản C.P. Cà Mau, công suất thiết kế 124.800 tấn/năm (dự kiến sản lượng quý 4 khoảng 2.800 tấn).

Trong lĩnh vực này, Cà Mau còn có dự án Đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư; Cảng hàng không Cà Mau dự kiến hoàn thiện đưa vào khai thác trong quý 4; các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được đẩy mạnh triển khai để mở rộng không gian phát triển mới, nâng cao khả năng kết nối và thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Cà Mau xác định động lực tăng trưởng những tháng cuối năm nay chủ yếu vẫn là lĩnh vực thủy sản. (Ảnh: Duy Trần)

Ngoài ra, Cà Mau còn phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó phấn đấu hoàn thành thí điểm khoảng 500 căn nhà ở cho thuê năm 2026; đấu giá quyền sử dụng đất với 11 lô, khu để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đối với khu vực dịch vụ, Cà Mau xác định dư địa tăng trưởng tập trung vào việc khai thác hiệu quả các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trong quý cuối năm cùng các chương trình kích cầu, mở rộng liên kết thị trường, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng mức chi tiêu, thời gian lưu trú của du khách.

Đặc biệt, tháng 11 có Festival Tôm Cà Mau - lần thứ II/2026, đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trên địa bàn tỉnh và Giải Marathon Cà Mau 2026… là những sự kiện có khả năng tạo sức hút khách và gia tăng doanh thu du lịch.

Với hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện lớn, hoạt động kích cầu và dòng khách hành hương kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, sinh thái, cộng đồng tiếp tục là một trong những động lực để ngành du lịch Cà Mau khai thác thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao doanh thu.

Du lịch đặt mục tiêu thu 2.100 tỷ đồng

Theo Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau, để khu vực I (ngư, nông, lâm nghiệp) đạt mục tiêu tăng trưởng 5,9% so cùng kỳ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ như sản lượng thủy sản đạt khoảng 379.870 tấn, tăng 6% so cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực thủy hải sản tập trung khai thác hiệu quả các vùng nuôi trọng điểm và các khu vực có điều kiện phát triển nuôi công nghệ cao để tăng sản lượng tôm trong quý 4 đạt 186.400 tấn.

Đối với các thủy sản khác cần đẩy mạnh khai thác, đánh bắt thủy sản; triển khai các chương trình, đề án phát triển thủy sản và quản lý khai thác thủy sản bền vững, để tăng sản lượng thủy sản (nhất là phát triển ngành hàng cua), tăng sản lượng thủy sản khác đạt khoảng 193.400 tấn; sản lượng lúa đạt khoảng 221.000 tấn; tổng đàn heo xuất chuồng đạt khoảng 156.800 con, tổng đàn gia cầm xuất chuồng đạt khoảng 3.360.000 con…

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau còn được cấp trên giao cùng các ngành và địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, góp phần quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực khác.

Quý cuối năm 2026, Cà Mau kỳ vọng lớn vào du lịch. (Ảnh: Lan Phương)

Đối với khu vực II (công nghiệp và xây dựng), mục tiêu tăng trưởng 31,9% so cùng kỳ thì lĩnh vực công nghiệp phải đạt mục tiêu tăng trưởng 29,6%, xây dựng tăng trưởng 37,2%.

Vì vậy, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung hoàn thành sản lượng chế biến tôm và thủy sản đạt khoảng 138.500 tấn (tăng 30% so cùng kỳ), sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 3.000 triệu KWh (tăng 31% so cùng kỳ), sản lượng phân bón đạt khoảng 234.100 tấn; sản lượng khí thương phẩm đạt khoảng 500 triệu m3; sản lượng khí hóa lỏng (LPG và Condensate) khoảng 97.500 tấn

Đối với Khu vực III (Dịch vụ), để đạt mục tiêu tăng trưởng 19,9%, Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau đưa ra kế hoạch giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tập trung hoàn thành chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 740 triệu USD (tăng 4,6%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 45.200 tỷ đồng (tăng 22,2%); tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 1,6 triệu lượt khách (tăng 17,6% so cùng kỳ), tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.100 tỷ đồng.

Để du lịch đạt con số ấn tượng như trên, kịch bản tăng trưởng của Cà Mau đã xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm, biển đảo, văn hóa vùng đất cực Nam và sản phẩm OCOP; tiếp tục thực hiện sản phẩm “Đêm U Minh huyền thoại”, gắn với thương hiệu “Hương rừng U Minh”.

Khai thác hiệu quả các sự kiện lớn từ nay đến cuối năm, như Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Giải Marathon Cà Mau 2026; vận động doanh nghiệp xây dựng chương trình ưu đãi, combo dịch vụ và sản phẩm trải nghiệm trong thời gian diễn ra sự kiện, gắn tổ chức sự kiện với hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu và xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp.

Đẩy mạnh thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các nền tảng số; duy trì, cập nhật hiệu quả Cổng thông tin du lịch và hệ thống dữ liệu du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối cung - cầu và cung cấp dịch vụ cho du khách; khai thác hiệu quả lợi thế từ hạ tầng giao thông và Cảng hàng không Cà Mau, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để phát triển các khu, điểm du lịch, mở rộng thị trường khách ngoài tỉnh và khách quốc tế.