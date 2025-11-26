Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng trở thành 'phòng thí nghiệm' kinh tế xanh - kinh tế số

(VTC News) -

Thông tin được Thủ tướng nêu trong bài phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần thứ I tại TP.HCM, chiều 26/11, sau 60 phút đối thoại chính sách cấp cao với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo Thủ tướng, đây là diễn đàn có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức, tạo tiền đề trở thành sự kiện kinh tế Mùa Thu thường niên tại TP.HCM.

Sự hiện diện của lãnh đạo WEF và đông đảo đại biểu thể hiện sự ủng hộ đối với đổi mới sáng tạo và sáng kiến của Việt Nam. Các đối tác đều thể hiện mong muốn đồng hành với Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Thuận Văn)

Diễn đàn đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế, cùng chia sẻ nhận thức chung về bối cảnh thế giới đầy biến động, nhiều thách thức đan xen; thống nhất cao về yêu cầu tăng cường hợp tác, đối thoại, đoàn kết để tạo sức mạnh; hợp tác để có nguồn lực; đối thoại để củng cố niềm tin và cùng giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu - những vấn đề không quốc gia nào có thể tự mình xử lý nếu thiếu sự hỗ trợ và phối hợp của cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Diễn đàn thống nhất chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan và là lựa chọn chiến lược của mỗi quốc gia.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số mang lại tốc độ và sự thông minh; chuyển đổi xanh đem lại bền vững và tính nhân văn.

Hai yếu tố này hỗ trợ, cộng hưởng và trở thành động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai. Chuyển đổi phải vì con người; công nghệ phục vụ con người chứ không thay thế con người.

Cùng với đó, các đại diện cùng chia sẻ nhận thức về 3 đòn bẩy cốt lõi thúc đẩy hai quá trình chuyển đổi: thể chế - nguồn lực - đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng cam kết Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; là điểm đến an toàn, tiềm năng cho các nhà đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Việc cần làm tiếp theo là biến tầm nhìn thành hành động thực chất, với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện; kết quả phải đo đếm được; không né tránh, không nói mà không làm.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lần dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trở thành thương hiệu mang tên TP.HCM.

Thủ tướng mong các đối tác, tổ chức quốc tế và WEF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần hợp tác "thực chất, chân thành, tin cậy, hiệu quả", để có thêm nhiều diễn đàn trao đổi hiệu quả về các vấn đề phát triển chung.

Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm" kinh tế xanh - kinh tế số của khu vực và cần sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến; cung cấp hỗ trợ cụ thể về tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật từ các nước.

TP.HCM sẵn sàng đóng vai trò "phòng thí nghiệm" cho mô hình mới

Thủ tướng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn. Đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường. Song song đó là tháo gỡ các vướng mắc do thể chế, sớm ban hành cơ chế chính sách vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ mới, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Với TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu thành phố nhanh chóng ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của Diễn đàn.

"Thành phố phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; sẵn sàng đóng vai trò "phòng thí nghiệm" cho mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, phát triển xứng tầm siêu đô thị quốc tế, đóng góp quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và vì hòa bình, hợp tác phát triển bền vững của khu vực và thế giới", Thủ tướng yêu cầu.

Ký kết giữa Tuyên bố chung giữa UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Các địa phương khác sẽ xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, tạo liên kết và hành lang kinh tế xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng chính sách, thay đổi tư duy kinh doanh và đẩy mạnh nghiên cứu – phát triển. Hãy mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao quản trị và chuẩn bị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Với giới khoa học, chuyên gia và nhân dân, người đứng đầu Chính phủ kêu gọi tiếp tục đồng lòng, phát huy trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Các trường đại học phải là trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mỗi người dân Việt Nam hãy nâng cao nhận thức và tham gia chuyển đổi, từ những hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng và tiêu dùng bền vững.

Thủ tướng kêu gọi các đối tác quốc tế, WEF tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam với tinh thần hợp tác chân thành, thực chất và hiệu quả, để cùng xây dựng một mô hình "phòng thí nghiệm xanh và số" – không chỉ cho Việt Nam mà vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đang trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Chuyển đổi xanh và số là hành trình dài, nhiều thách thức nhưng không có lựa chọn nào khác và không để lỡ cơ hội.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 thu hút hơn 1.500 đại biểu, gần 100 đoàn quốc tế, 10 trung tâm cách mạng công nghiệp và hơn 75 trung tâm khoa học tại TP.HCM tham gia.

Tiếp thu các chỉ đạo và góp ý tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định những định hướng chiến lược của Thủ tướng, của Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các góp ý thẳng thắn, chân thành của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đã truyền cho thành phố nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Những góc nhìn đa chiều, thực chất, cùng các sáng kiến và mô hình hợp tác mà các đại biểu, chuyên gia chia sẻ đã góp phần mở rộng không gian tư duy, tạo nền tảng cho sự liên kết sâu rộng giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách.

"Đây chính là động lực để TP.HCM quyết liệt hơn nữa trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc và vì hạnh phúc của Nhân dân", ông Nguyễn Văn Được cam kết.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 diễn ra trong bối cảnh TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian đô thị mở rộng, quy mô kinh tế – dân số lớn hơn và tầm nhìn chiến lược hướng tới vai trò đô thị tầm quốc tế.

Với sự lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025 đã nhanh chóng khẳng định vai trò là nền tảng đối thoại chính sách uy tín của khu vực. Đây là mô hình mới, góp phần nâng cao vai trò kiến tạo của Việt Nam và tăng cường sức hấp dẫn của TP.HCM trên bản đồ kinh tế thế giới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẵn sàng thử nghiệm các mô hình mới nhất, chưa từng có.

TP.HCM tiếp thu đầy đủ chỉ đạo, góp ý và xác định hành động chiến lược là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động phát triển đô thị, kinh tế – xã hội.

Cùng với đó, TP.HCM luôn mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn nhân lực toàn cầu đến với TP.HCM và Việt Nam; sẵn sàng thí điểm các cơ chế, chính sách mới, kể cả những mô hình chưa từng có.

Mục tiêu phát triển mới của TP.HCM đang rộng mở. Trong chương trình tăng trưởng kinh tế số, kinh tế tri thức và đô thị sáng tạo, thành phố quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư và đáng sáng tạo – một điểm hội tụ trí tuệ và công nghệ.

"Hãy để mỗi bước đi và mỗi hành động của chúng ta hôm nay ghi dấu ấn xứng đáng của TP.HCM trong hành trình phát triển bền vững và trở thành điểm đến của tri thức, đổi mới và khát vọng trên bản đồ quốc tế", ông Được nhấn mạnh.