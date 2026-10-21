Đi làm thuận tiện, đưa đón cả nhà thoải mái khi đổi sang VinFast VF 8 thế hệ mới

(VTC News) -

Động cơ 170kW, giảm chấn FSD ghi điểm với chủ xe

Công việc kinh doanh thiết bị chiếu sáng khiến anh Đặng Quốc Thiện gần như ngày nào cũng phải di chuyển liên tục. Với lịch trình ấy, anh cần một chiếc xe đủ linh hoạt để đi phố, mạnh mẽ khi chạy đường trường và đặc biệt êm ái bởi vợ con thường xuyên đồng hành.

Gần một tháng kể từ khi chuyển sang VinFast VF 8 thế hệ mới, anh Thiện nhận thấy lựa chọn của mình khá phù hợp. Điều khiến anh thích thú trước tiên là cảm giác chân ga nhạy, xe tăng tốc dứt khoát.

VF 8 thế hệ mới sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 170kW, mô-men xoắn cực đại 330Nm. Đặc trưng cung cấp mô-men xoắn lớn ngay từ vòng tua thấp giúp xe phản hồi nhanh mỗi khi người lái đạp ga.

Nhờ vậy, những tình huống thường gặp trong thành phố như khởi hành sau đèn đỏ, tăng tốc nhập làn trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên các tuyến đường thông thoáng, động cơ cũng mang lại khả năng tăng tốc chủ động khi tài xế cần vượt phương tiện phía trước.

Tuy nhiên, điều khiến anh Thiện hài lòng hơn cả lại nằm ở sự êm ái, đặc biệt trên những cung đường dẫn vào công trình vốn thường có mặt đường gồ ghề, nhiều mối nối.

Khác biệt đến từ hệ thống giảm chấn thích ứng FSD được VinFast trang bị trên cả cầu trước và cầu sau của VF 8 thế hệ mới. Công nghệ này có khả năng tự điều chỉnh đặc tính giảm chấn theo tần số dao động của hệ thống treo, qua đó hạn chế rung xóc truyền từ mặt đường lên thân xe.

Trong những chuyến khảo sát công trình, anh Thiện cảm nhận xe ít bị dằn xóc, thân xe ổn định hơn khi đi qua các đoạn đường có bề mặt chưa bằng phẳng. Hiệu quả của hệ thống FSD càng rõ rệt trong những chuyến đi chơi cùng gia đình. Vợ và con gái anh ngồi phía sau cũng đánh giá cao sự êm ái, dễ chịu khi di chuyển.

ADAS hỗ trợ chủ xe trên mọi hành trình

Bên cạnh trải nghiệm vận hành, những trang bị công nghệ trên VF 8 thế hệ mới cũng khiến anh Thiện hài lòng bởi tính hữu dụng trong thực tế.

Với đặc thù thường xuyên ghé các công trình hoặc di chuyển qua phố đông, camera 360 độ là tính năng anh sử dụng khá nhiều. Hệ thống cung cấp hình ảnh bao quanh thân xe, hỗ trợ quan sát khi đi qua lối hẹp, quay đầu hoặc lùi vào chỗ đỗ.

Cần số bố trí phía sau vô lăng cũng mang đến sự thuận tiện trong thao tác. Khi cần chuyển giữa số tiến và số lùi, anh có thể điều khiển nhanh chóng, nhất là trong những tình huống phải xoay trở xe tại khu vực đỗ chật hẹp.

Trên các hành trình dài hơn, anh Thiện thường xuyên sử dụng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Trong đó, tính năng anh yêu thích nhất là kiểm soát hành trình thích ứng, giúp duy trì tốc độ cài đặt và tự động điều chỉnh khoảng cách với phương tiện phía trước trong điều kiện phù hợp.

Nhờ được hỗ trợ các thao tác liên quan đến tốc độ và khoảng cách, tài xế có thể giảm bớt áp lực khi di chuyển trên cao tốc hoặc những tuyến đường trường.

VF 8 thế hệ mới còn được trang bị hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và cảnh báo điểm mù, hay trợ lý ảo VinFast, cho phép thực hiện một số thao tác điều khiển chức năng trên xe bằng giọng nói. Điểm hấp dẫn là những trang bị này hiện được cung cấp trên mẫu SUV cỡ D có mức giá dễ tiếp cận hơn nhờ chính sách ưu đãi.

Cụ thể, VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 899 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng đủ điều kiện được ưu đãi 5%, tương đương 44,95 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 854,05 triệu đồng.

Đáng chú ý, chủ xe còn được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng.

Với anh Thiện, VF 8 thế hệ mới đáp ứng được những yêu cầu quan trọng của một chiếc ô tô dùng hằng ngày. Ở mức giá hơn 854 triệu đồng sau ưu đãi, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình muốn sở hữu SUV cỡ D hiện đại, tiện nghi và tiết kiệm chi phí vận hành.