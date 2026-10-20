Nhẹ chi phí bảo dưỡng, xe điện VinFast tạo lợi thế cho người kinh doanh

(VTC News) -

Bớt tiền nhiên liệu, giảm cả thời gian nằm xưởng

Với những tài xế chạy dịch vụ liên tục, mỗi lần đổ đầy bình xăng tốn vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng, khi cộng dồn lại thành số tiền rất lớn. Đặc biệt, khi quãng đường di chuyển trung bình lên tới 5.000 km/tháng, chi phí nhiên liệu có thể trở thành một trong những khoản đáng kể nhất trong quá trình kinh doanh.

Giả sử chiếc xe xăng tiêu thụ trung bình 7 lít/100 km, với quãng đường trên, tài xế có thể phải chi 7-8 triệu đồng mỗi tháng để đổ xăng. Nếu duy trì đều đặn suốt một năm, số tiền bỏ ra lên tới cả trăm triệu đồng.

Với ô tô điện VinFast, phép tính thay đổi đáng kể khi khách hàng được hưởng chính sách miễn phí sạc tại mạng lưới V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Thay vì thường xuyên phải trích doanh thu để thanh toán tiền nhiên liệu, tài xế có thể tận dụng quyền lợi này để giảm mạnh chi phí vận hành.

Gần 100 triệu đồng mỗi năm là khoản tiền có ý nghĩa thực tế với người chạy xe dịch vụ. Đó có thể là một phần đáng kể của tiền trả góp, nguồn tích lũy để đổi phương tiện hoặc ngân sách chăm lo cho gia đình.

Ngoài nhiên liệu, ô tô điện còn giúp đơn giản hóa việc bảo dưỡng nhờ cấu tạo hệ truyền động khác biệt so với động cơ đốt trong. Những hạng mục như thay dầu động cơ, lọc dầu, bugi được loại bỏ. Chủ xe vì thế giảm bớt những khoản chi định kỳ vốn gắn liền với quá trình sử dụng ô tô xăng.

Theo chính sách bảo dưỡng của VinFast, chu kỳ định kỳ trên các mẫu ô tô điện có thể lên tới 15.000km hoặc một năm. Với người chạy cường độ cao, số lần phải đưa xe vào xưởng nhờ vậy được tối ưu, hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình kinh doanh.

Thực tế, đối với tài xế, một ngày xe phải tạm dừng khai thác còn có nghĩa mất đi cơ hội đón khách. Vì vậy, tiết kiệm thời gian bảo dưỡng đôi khi cũng quan trọng chẳng kém khoản tiền trực tiếp phải chi trả. Các lợi thế trên đang được bổ sung bằng ưu đãi mua xe của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, kéo dài tới hết ngày 19/12/2026.

Limo Green cùng VF 5/Herio Green được ưu đãi tới 9%, trong khi EC Van nhận mức 5%. Đây đều là những sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh doanh vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa. Với chính sách này, người mua có thể giảm chi phí đầu tư ngay từ đầu và tiếp tục hưởng lợi trong quá trình vận hành.

Chạy đường dài cũng thuận tiện như trong thành phố

Một trong những lợi thế lớn của ô tô điện VinFast hiện nay là mạng lưới hạ tầng sạc trải rộng, giúp tài xế chủ động hơn khi nhận những chuyến đi ngoài địa bàn quen thuộc. V-Green hiện có hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành, từ các đô thị đến những tuyến giao thông liên tỉnh.

Anh Hoàng Thanh Tùng, người sở hữu chiếc VF 5 Plus đã chạy hơn 160.000km sau chưa đầy hai năm kinh doanh dịch vụ, là một trong những chủ xe cảm nhận rõ sự thay đổi này.

Anh kể, thời gian đầu sử dụng xe điện, mỗi chuyến đi xa đều phải chuẩn bị kỹ, thường nạp đầy pin trước khi xuất phát. Tuy nhiên, khi mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng, việc di chuyển liên tỉnh đã trở nên thuận tiện hơn.

Trên những hành trình đưa đón khách, anh có thể tranh thủ thời gian nghỉ để bổ sung năng lượng cho xe. Theo trải nghiệm của anh, có những lần khách dừng uống nước khoảng 15 phút, xe được sạc nhanh đủ để tiếp tục di chuyển thêm hàng trăm kilomet trong điều kiện phù hợp.

Sự chủ động ấy đặc biệt quan trọng với tài xế dịch vụ, bởi những chuyến xe khứ hồi hoặc hành trình phát sinh thường đòi hỏi phương tiện luôn sẵn sàng.

Đáng chú ý, chiếc VF 5 Plus của anh Tùng còn cho thấy độ bền sau quãng đường sử dụng rất lớn. Chủ xe cho biết bộ pin gần như chưa suy giảm đáng kể về dung lượng khả dụng, khung gầm duy trì cảm giác chắc chắn và các chi tiết nội thất vẫn ổn định.

“Nhiều người từng lo xe điện chạy nhiều sẽ nhanh chai pin hay hỏng hóc nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Xe cày liên tục mà máy vẫn bốc, khung gầm đầm chắc, nội thất da nhựa vẫn rất ổn định và chắc chắn”, anh nhận xét.

Việc sử dụng ô tô điện còn được hỗ trợ bởi gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc, cùng tổng đài và dịch vụ cứu hộ hoạt động 24/7.

Khi những khoản chi lớn như nhiên liệu, bảo dưỡng được giảm đáng kể, đồng thời khả năng vận hành được kiểm chứng qua hàng trăm nghìn kilomet thực tế, VinFast đang tạo thêm sức hút đối với những tài xế muốn tối ưu lợi nhuận từ mỗi chuyến xe.