Honda Wave Alpha: 'Chiến mã' tiết kiệm xăng của người Việt

(VTC News) -

Áp lực khi đổ xăng đầy bình

Thời gian qua, giá xăng liên tục biến động, có thời điểm vọt lên hơn 28.000 đồng/lít. Sự điều chỉnh này tác động trực tiếp đến túi tiền của người lao động. Anh Công, lao động tự do tại Phú Thọ, cho biết công việc buộc anh phải di chuyển liên tục, trung bình khoảng 40 km mỗi ngày.

Trước đây, anh chỉ cần 50.000 đồng là đi lại thoải mái mấy ngày, nhưng cùng quãng đường đó vào đợt giá xăng lập đỉnh, anh phải chi tới 80.000 đồng.

Theo thông số công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của Wave Alpha ở mức 1,72 lít/100 km. Xe có bình xăng dung tích 3,7 lít nên khi gần hết, chỉ cần bơm 80.000 đồng đã có thể di chuyển được quãng đường lên tới gần 170 km.

Anh Công nhận thấy Honda Wave Alpha đời 2022 phần nào giúp mình tiết kiệm được chi phí di chuyển. “Lý do tôi chọn Wave Alpha là vì chi phí đầu tư ban đầu rẻ và xe có tiếng là ít hao xăng”, anh cho biết.

Chiếc Honda Wave Alpha đời 2022 được anh Công sử dụng làm phương tiện đi lại hàng ngày nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: NVCC)

Tối ưu thiết kế và động cơ để giảm hao xăng

Trong 9 tháng qua, Wave Alpha tiếp tục là mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Điểm tựa của dòng xe này nằm ở khối động cơ 110 cc, sản sinh công suất tối đa 6,12 kW và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm. Cấu hình này cung cấp cho Wave Alpha đủ sức kéo để chở hàng và leo dốc nhưng không đòi hỏi mức tiêu thụ nhiên liệu lớn.

Bên cạnh động cơ, trọng lượng bản thân của mẫu xe này chỉ ở mức 97 kg. Trọng lượng nhẹ là yếu tố kỹ thuật then chốt giúp giảm tải trọng lên khung gầm và hệ thống truyền động, từ đó tối ưu hóa lượng xăng đốt cháy trong quá trình vận hành.

Nói về trải nghiệm sau một thời gian dài sử dụng liên tục, anh Công đánh giá cao tính thực dụng của chiếc xe: “Xe không dễ hỏng vặt, tôi chỉ việc thay dầu và bơm hơi là đi suốt”. Sự bền bỉ, ít hỏng vặt cùng giá phụ tùng thay thế phổ thông giúp chủ xe hạn chế tối đa chi phí bảo dưỡng khi xe hoạt động liên tục mỗi ngày.

Thiết kế gọn gàng với trọng lượng nhẹ cùng khối động cơ 110 cc bền bỉ giúp Wave Alpha tối ưu chi phí vận hành cho người có tần suất di chuyển cao. (Ảnh: NVCC)

Trang bị cơ bản nhưng thực dụng

Trang bị trên Wave Alpha tập trung vào tính tiện dụng. Xe trang bị ổ khóa 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ. Mặt đồng hồ dạng vòng cung giúp hiển thị các thông số rõ ràng. Đèn chiếu sáng phía trước luôn bật sáng nhằm tăng khả năng nhận diện khi lưu thông trên đường. Khối động cơ của xe cũng đạt tiêu chuẩn khí thải hiện hành, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Khả năng vận hành kinh tế của mẫu xe này được minh chứng rõ nét tại chuỗi sự kiện Honda Đồng Hành tổ chức trên cả nước vừa qua. Nhiều người dùng đã mang chiếc Wave Alpha cá nhân đến tham gia cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu. Kết quả ghi nhận tại sự kiện cho thấy xe duy trì mức hao xăng rất thấp, bám sát công bố của nhà sản xuất.

Giữa thời điểm chi phí sinh hoạt đắt đỏ, một chiếc xe số bền bỉ như Wave Alpha phù hợp làm phương tiện di chuyển cường độ cao cho người trẻ.