VinFast VF 5 hút khách gia đình nhờ ưu đãi 9%, sạc xe miễn phí

(VTC News) -

Bảo hành dài hạn, cứu hộ 24/7 khi gặp sự cố

Chính sách bảo hành pin dài hạn của VinFast VF 5 đã thuyết phục chị Tạ Thị Ngân, 38 tuổi, kinh doanh tự do tại TP.HCM, lựa chọn mẫu xe Việt khi tìm mua chiếc ô tô đầu tiên.

Cụ thể, VF 5 được bảo hành xe mới 7 năm hoặc 160.000km. Đây là chính sách bảo hành vượt trội so với thời hạn tiêu chuẩn phổ biến trên thị trường ô tô Việt Nam, thường ở mức 3-5 năm hoặc 100.000km. Đặc biệt, bộ phận có giá trị lớn là pin cao áp cũng được bảo hành dài hạn, lên tới 8 năm hoặc 160.000km.

“Mua ô tô thì ngoài tiền mua xe còn phải tính tới chi phí sử dụng lâu dài. Thời gian bảo hành như của VF 5 khiến tôi yên tâm hơn về các khoản chi phí phát sinh sau này. Với người mua xe lần đầu, chính sách này rất có giá trị”, chị Ngân chia sẻ.

Trong thời hạn bảo hành, chủ VinFast VF 5 còn được hỗ trợ cứu hộ 24/7 trường hợp gặp sự cố trên đường và người lái không thể tự đưa phương tiện tới xưởng dịch vụ.

Chăm xe nhẹ nhàng, ưu đãi 9%

Nhận xe từ tháng 7, chị cho biết việc chăm sóc VF 5 khá nhẹ nhàng. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của VF 5 là 15.000km hoặc một năm, gấp ba lần mốc phổ biến của xe xăng là 5.000km. Khi có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, người dùng có thể đặt lịch nhanh chóng ngay trên ứng dụng VinFast.

Ngoài ra, xe điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi như xe sử dụng động cơ đốt trong. Bớt các hạng mục này đồng nghĩa bớt chi phí và thời gian phải đưa xe đến xưởng trong quá trình sử dụng.

Gia đình chị Ngân còn có thể tiết kiệm đáng kể khoản chi năng lượng nhờ chính sách miễn phí sạc 10 lần/tháng cho chủ xe VF 5 tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029. “Trung bình, tôi di chuyển khoảng 30 km/ngày, tính ra một tuần chỉ cần sạc một lần là dư dả pin đi làm. Vậy nên tôi dùng xe mấy tháng rồi mà chưa phải trả đồng nào tiền sạc”, chị vui vẻ kể lại.

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đang khiến VF 5 dễ tiếp cận hơn với người dùng mua ô tô lần đầu. Cụ thể, từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12, người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển đổi sang mua VF 5 được hỗ trợ 9%, đưa mức giá sau ưu đãi về hơn 451 triệu đồng.

Đối với khách hàng mua trả góp, chính sách “Mua xe 0 đồng” cho phép vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng, áp dụng đến hết ngày 31/12.