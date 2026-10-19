Xe điện VinFast ngày càng hút người mê 'xê dịch'

(VTC News) -

Muốn đi đâu cũng dễ lên lịch nhờ trạm sạc phủ rộng

Với những người thích du lịch tự lái, cảm giác được tự do lựa chọn cung đường, dừng chân ngắm cảnh hay khám phá một điểm đến bất chợt luôn là điều thú vị nhất. Trước đây, nhiều người còn e ngại ô tô điện sẽ khiến lịch trình bị bó buộc bởi chuyện tìm nơi sạc pin. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của các chủ xe VinFast đang cho thấy việc đi xa bằng xe điện đã thuận tiện hơn nhiều.

Trong chuyến đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng, anh Đỗ Văn Oanh, chủ sở hữu VinFast VF 8, gần như chẳng phải thay đổi thói quen nghỉ ngơi trên đường. Sau khoảng 2-3 tiếng lái xe, anh lựa chọn một điểm dừng phù hợp để cả nhà ăn uống, thư giãn, đồng thời tranh thủ cắm sạc cho xe.

Theo anh Oanh, nhờ các trạm sạc xuất hiện trên nhiều tuyến Quốc lộ, cao tốc và tại những khu vực trung tâm, việc lựa chọn điểm nghỉ khá linh hoạt. Mỗi lần dừng chân, cả gia đình có thời gian thư giãn sau chặng đường dài, còn chiếc VF 8 được bổ sung năng lượng để tiếp tục hành trình.

Trước khi khởi hành, anh thường kiểm tra vị trí các trạm sạc dọc tuyến để lên phương án di chuyển. Trên đường, việc theo dõi dung lượng pin và quãng đường còn lại giúp anh chủ động quyết định khi nào nên dừng, tránh phải vội vàng tìm điểm sạc.

“Theo dõi trên đường, tôi thấy trạm sạc xuất hiện dày đặc, nên việc lựa chọn nơi sạc xe vô cùng đơn giản”, anh Oanh chia sẻ.

Nếu hành trình đến Đà Nẵng cho thấy sự thuận tiện của hạ tầng sạc trên các tuyến đường dài, chuyến khám phá Hà Giang của anh Lê Đức Tùng, một chủ xe điện khác ở Hà Nội, lại mang đến trải nghiệm đáng chú ý ở khu vực miền núi.

Trước khi xuất phát, anh Tùng từng nghĩ những cung đường xa trung tâm, đặc biệt là tuyến lên Đồng Văn, sẽ khó tìm trạm sạc. Thế nhưng, khi tra cứu hành trình, anh khá bất ngờ vì có nhiều điểm tiếp năng lượng dọc đường, thậm chí tại một số xã xa vẫn xuất hiện các trụ sạc nhanh.

“Trước khi đi, tôi nghĩ lên vùng cao sẽ khó tìm trạm sạc hơn. Nhưng tra cứu dọc tuyến vẫn thấy có điểm để dừng, nên tôi thoải mái chia chặng và chọn nơi nghỉ cho cả nhà”, anh Tùng kể.

Hai hành trình với điều kiện địa hình khác nhau phần nào cho thấy lợi ích của mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc. Người sử dụng xe điện có thêm lựa chọn để sắp xếp lịch trình phù hợp, từ những chuyến về quê cuối tuần đến hành trình du lịch nhiều ngày.

Đặc biệt, việc kết hợp sạc pin với thời gian nghỉ ngơi giúp người lái tránh phải dành riêng quá nhiều thời gian cho việc tiếp năng lượng. Sau vài giờ di chuyển, cả người và xe đều có thể “nạp lại năng lượng” trước khi lên đường.

Đi chơi xa tiết kiệm hơn, mua xe cũng được ưu đãi tới 9%

Bên cạnh việc dễ dàng tìm được điểm sạc, chi phí năng lượng cũng là lợi thế đáng kể của ô tô điện VinFast, nhất là với những gia đình có sở thích du lịch thường xuyên.

Theo chính sách hiện hành, chủ xe VinFast được hưởng quyền lợi miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Nhờ đó, khoản ngân sách dành cho việc tiếp năng lượng trên những hành trình dài được tiết kiệm đáng kể.

Với một chuyến du lịch gia đình, chi phí đi lại luôn là khoản cần tính toán cùng tiền ăn uống, khách sạn và vé tham quan. Khi được hỗ trợ tiền sạc, người dùng có thể dành thêm ngân sách cho những trải nghiệm tại điểm đến, hoặc đơn giản là thoải mái hơn khi quyết định kéo dài hành trình.

Lợi ích này càng đáng quan tâm với những người thường xuyên di chuyển liên tỉnh, có thói quen về quê bằng ô tô hoặc thích khám phá nhiều địa phương trong một chuyến đi. Qua mỗi hành trình, khoản tiền tiết kiệm được sẽ tích lũy thành một lợi thế tài chính rõ rệt.

Đối với khách hàng đang cân nhắc chuyển sang ô tô điện, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 của VinFast còn giúp giảm chi phí mua xe với mức hỗ trợ từ 3% đến 9%, tùy dòng sản phẩm.

Trong đó, VF 2, Minio Green và VF 3 được ưu đãi 3%. Nhóm EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX hưởng mức hỗ trợ 5%. Đặc biệt, khách hàng lựa chọn VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green hoặc VF 8 thế hệ trước được ưu đãi tới 9%.

Danh mục xe đa dạng giúp khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu thực tế, từ phương tiện nhỏ gọn để đi lại hằng ngày đến những mẫu SUV hoặc xe nhiều chỗ phù hợp với các gia đình thường xuyên đi xa.

Khoản giảm giá khi mua xe kết hợp chính sách miễn phí sạc dài hạn mang lại lợi ích tài chính ngay từ thời điểm nhận xe và tiếp tục trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố đáng cân nhắc với những người muốn sở hữu ô tô để phục vụ cả công việc, sinh hoạt lẫn nhu cầu du lịch.

Khi trạm sạc đã hiện diện trên nhiều cung đường và chi phí tiếp năng lượng được hỗ trợ, việc lên kế hoạch cho những chuyến đi bằng xe điện trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ cao tốc xuyên tỉnh đến đường lên vùng cao, chủ xe VinFast có thêm sự chủ động để lựa chọn điểm đến, tận hưởng hành trình và thỏa mãn niềm đam mê khám phá mà vẫn kiểm soát tốt ngân sách.