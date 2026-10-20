Tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm, chủ xe VinFast có lý do để gắn bó lâu dài

(VTC News) -

Chiếc xe giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Sở hữu tới 3 chiếc VinFast VF 9 để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình và doanh nghiệp, anh Vũ Ngọc Hải, một doanh nhân tại Hà Nội, là minh chứng cho sức thuyết phục của mẫu SUV điện đầu bảng đến từ thương hiệu Việt.

Điều khiến anh Hải hài lòng nhất là cảm giác vận hành chắc chắn và khả năng đáp ứng của động cơ. Trên những cung đường đèo dốc, chiếc xe thể hiện sự ổn định khi tăng tốc, chuyển hướng hay ôm cua, mang lại cảm giác tự tin cho người cầm lái.

Với những người thường xuyên di chuyển đường dài, sự khác biệt về khả năng vận hành càng dễ nhận thấy. Đặc biệt, động cơ điện có khả năng phản hồi nhanh giúp người lái chủ động trong nhiều tình huống giao thông.

Ở hàng ghế hành khách, VF 9 tiếp tục ghi điểm nhờ không gian rộng rãi, cấu hình ghế độc lập cùng các chức năng làm mát, massage. Những trang bị này đặc biệt hữu ích trong các chuyến công tác kéo dài hoặc khi doanh nghiệp sử dụng xe để đưa đón lãnh đạo, đối tác.

Việc sở hữu liên tiếp 3 chiếc VF 9 cho thấy mức độ hài lòng của anh Hải đối với cả khả năng vận hành lẫn tiện nghi mà mẫu xe mang lại.

Tuy nhiên, giá trị sử dụng của ô tô điện còn được đo đếm bằng những con số rất cụ thể về chi phí, nhất là với khách hàng kinh doanh vận tải.

Anh Nguyễn Xuân Kết, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái tại TP.HCM, là một ví dụ. Theo tính toán của anh, đội xe điện gồm 5 chiếc của anh có thể giúp tiết kiệm khoảng 300 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Đây là khoản tiền đáng kể đối với bất kỳ đơn vị kinh doanh nào. Trung bình, mức tiết kiệm tương đương khoảng 60 - 80 triệu đồng mỗi xe mỗi năm, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tần suất hoạt động và điều kiện sử dụng.

Lợi thế chi phí càng rõ khi số lượng phương tiện tăng lên. Với anh Kết, khoản tiết kiệm có thể trở thành nguồn vốn để đầu tư thêm xe, nâng cấp dịch vụ và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Đặt cạnh những chiếc ô tô phục vụ nhu cầu cá nhân, lợi ích kinh tế của xe điện trong hoạt động khai thác thương mại càng dễ lượng hóa. Đây cũng là yếu tố khiến VinFast hấp dẫn với những khách hàng đề cao bài toán sở hữu dài hạn.

Đi đâu cũng tiện nhờ trạm sạc và xưởng dịch vụ rộng khắp

Ngoài chất lượng vận hành và khả năng tiết kiệm, một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe là sự thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng.

Với anh Nguyễn Xuân Kết, điều này càng quan trọng bởi khách thuê xe tự lái thường có lịch trình đa dạng, từ những chuyến đi ngắn trong đô thị tới hành trình xuyên nhiều tỉnh, thành.

Theo anh, mạng lưới trạm sạc V-Green được bố trí tại các khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc tuyến đường liên tỉnh giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp thời gian nạp điện. Nhờ vậy, việc di chuyển đường dài bằng xe điện trở nên chủ động hơn, hạn chế những lo lắng về khả năng tìm kiếm điểm sạc trên hành trình.

Bên cạnh đó, mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc mang đến sự thuận tiện đáng kể khi cần bảo dưỡng, kiểm tra hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật. Người sử dụng có thể lựa chọn cơ sở phù hợp với địa điểm xe đang hoạt động, tiết kiệm thời gian và công sức.

“Đi nhiều nơi nhưng vẫn dễ tìm trạm sạc và xưởng dịch vụ là điều khiến tôi yên tâm nhất”, anh Kết chia sẻ. Độ phủ của hạ tầng sạc VinFast còn khiến những người yêu thích khám phá bất ngờ khi xuất hiện tại nhiều khu vực xa trung tâm.

Anh Nguyễn Xuân Giang, một người dùng VinFast từng bắt gặp các điểm sạc trên những cung đường sát biên giới, khu vực Ngã ba Đông Dương và cả đỉnh đèo Lò Xo. Đáng chú ý, tại đỉnh đèo này có 2 trụ sạc công suất 60kW và một trụ 120kW.

Với những người thường xuyên đi phượt, sự hiện diện của trạm sạc tại các địa bàn xa xôi tạo thêm sự tự tin khi lên kế hoạch di chuyển, mở rộng phạm vi trải nghiệm bằng ô tô điện. Cùng hạ tầng, chính sách hậu mãi cũng góp phần giảm bớt những băn khoăn về chi phí và rủi ro trong quá trình sở hữu.

VinFast áp dụng thời hạn bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km tùy dòng xe, đồng thời duy trì hệ thống tổng đài hỗ trợ và cứu hộ 24/7. Đây là điểm cộng với những khách hàng có nhu cầu sử dụng xe thường xuyên, đặc biệt khi phải di chuyển xa hoặc ngoài giờ hành chính.

Khi cân nhắc một chiếc ô tô, người tiêu dùng thường quan tâm đến giá mua ban đầu. Nhưng sau nhiều năm sử dụng, những khoản chi phí vận hành, khả năng bảo dưỡng và sự thuận tiện trong di chuyển mới thể hiện đầy đủ giá trị kinh tế của phương tiện.

Từ trải nghiệm lái đến hiệu quả tiết kiệm hàng trăm triệu đồng của các chủ xe, VinFast đang cho thấy khả năng đáp ứng đồng thời cả nhu cầu hưởng thụ và tính toán tài chính thực tế.

Đó cũng là lý do một chiếc xe điện VinFast có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho cả khách hàng mua xe lần đầu lẫn những người đang tính chuyện đổi xe, mua thêm hoặc mở rộng đội xe kinh doanh.