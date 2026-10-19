Honda Vision được lòng khách Việt: Tiết kiệm xăng là lợi thế

(VTC News) -

Chi phí xăng tăng thêm chỉ bằng một ly nước

Là chuyên viên marketing cho một thương hiệu thời trang tại Hà Nội, chị Trang hàng ngày di chuyển từ nhà ở Đan Phượng đến văn phòng tại Cầu Giấy. Khoảng cách xa, cùng tính chất công việc buộc chị phải ghé qua nhiều điểm đại lý trong ngày khiến quãng đường di chuyển trung bình luôn ở mức 20-25 km, những ngày bận rộn có thể lên tới 35 km.

Vì vậy, tiền xăng chiếm khoảng 8-10% tổng chi phí sinh hoạt cố định hàng tháng của chị Trang. Gần một tháng qua, biểu đồ giá xăng trong nước liên tục biến động, từ mức 27.000 đồng/lít hồi cuối tháng 9 vọt lên hơn 28.000 đồng/lít vào đầu tháng 10. Sự điều chỉnh này khiến chi phí mỗi lần bơm xăng của chị tăng đáng kể.

Dù vậy, nữ chuyên viên vẫn giữ tâm lý khá thoải mái nhờ khả năng tối ưu chi phí của phương tiện. Chị Trang cho biết: “Tôi thường có thói quen đổ đầy bình mỗi lần để không phải suy nghĩ quá nhiều về việc khi nào cần ghé trạm xăng tiếp và dễ kiểm soát chi phí theo tuần hơn”.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của Honda Vision 2024 là 1,85 lít/100 km. Nếu tính trung bình mỗi ngày chị Trang di chuyển 25 km, mỗi tháng chạy 750 km và tiêu thụ hết khoảng gần 14 lít xăng.

Theo phép tính này, nếu so sánh thời điểm giá xăng ở mức 23.000 đồng/lít với lúc lập đỉnh 28.000 đồng/lít, chi phí nhiên liệu thực tế chỉ tăng thêm khoảng 70.000 đồng mỗi tháng.

“Cũng có tăng mà mình nghĩ chỉ tương đương cốc trà sữa hay uống”, chị Trang nhận định.

Khoản chênh lệch nhỏ này giúp người dùng bảo toàn quỹ sinh hoạt thường xuyên mà không làm xáo trộn các kế hoạch chi tiêu cá nhân.

Sở hữu thiết kế thể thao nhỏ gọn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Honda Vision giúp giới văn phòng giải quyết bài toán chi phí đi lại khi giá xăng biến động. (Ảnh: NVCC)

Tối ưu chi phí vận hành và bảo dưỡng

Mức tiêu hao nhiên liệu thấp của Vision xuất phát từ cấu tạo động cơ eSP và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI do Honda phát triển. Các công nghệ này kiểm soát chính xác lượng nhiên liệu đưa vào buồng đốt, giúp xe vận hành ổn định mà không tiêu tốn xăng dư thừa.

Mẫu xe này trang bị hệ thống Idling Stop, tự động ngắt động cơ khi xe dừng quá 3 giây. Người lái chỉ cần vặn nhẹ tay ga để khởi động lại. Hệ thống này cắt giảm lượng xăng hao hụt khi chờ đèn đỏ hoặc tắc đường, đồng thời hạn chế lượng khí thải xả ra môi trường. Đây là tính năng rất thực dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển trong các đô thị đông đúc.

Động cơ eSP cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời Idling Stop là yếu tố cốt lõi giúp Honda Vision tối ưu lượng xăng tiêu thụ trong điều kiện giao thông đô thị. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh tiền xăng, chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng là yếu tố người dùng cân nhắc khi mua xe. Theo trải nghiệm của nhiều người dùng, các dòng xe tay ga cỡ nhỏ của Honda có lợi thế về độ bền cơ học và ít hỏng vặt. Chu kỳ thay dầu nhớt hoặc linh kiện tiêu hao diễn ra đúng hạn với mức giá phụ tùng phổ thông. Điều này giúp các chủ xe như chị Trang tiết kiệm thêm một khoản tiền chăm sóc phương tiện hàng năm.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Honda Vision đã được nhiều người dùng kiểm chứng trong điều kiện giao thông thực tế. Tại chuỗi sự kiện Honda Đồng Hành tổ chức ở nhiều tỉnh thành thời gian qua, hàng nghìn khách hàng đã trực tiếp tham gia thử thách Lái xe tiết kiệm. Các thông số ghi nhận tại sự kiện đều cho thấy mức tiêu hao xăng rất thấp, bám sát số liệu do nhà sản xuất công bố.

Việc sử dụng phương tiện tiêu thụ ít nhiên liệu giúp người lao động chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân. Một chiếc xe dễ điều khiển, hoạt động bền bỉ và có chi phí nuôi xe thấp như Honda Vision tiếp tục là ưu tiên của giới văn phòng.