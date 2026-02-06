Nghe điện thoại khi lái ô tô bằng tai nghe có bị xử phạt?

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhiều người có thói quen vừa lái ô tô vừa nghe điện thoại qua tai nghe bluetooth để “rảnh tay”, không ít tài xế thắc mắc liệu hành vi này có vi phạm pháp luật giao thông và có bị xử phạt hay không.

Theo quy định hiện hành, pháp luật không cấm tuyệt đối việc nghe điện thoại bằng tai nghe khi lái ô tô, tuy nhiên việc sử dụng tai nghe nếu làm mất tập trung, giảm khả năng quan sát, nghe tín hiệu giao thông hoặc gây nguy hiểm khi điều khiển phương tiện thì vẫn có thể bị xử phạt.

Người điều khiển ô tô sử dụng tai nghe khi lái xe dù không bị cấm, nhưng có thể gây mất tập trung, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm an toàn giao thông.

Cụ thể, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) quy định người điều khiển phương tiện phải tập trung chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn giao thông. Luật này không cho phép người lái xe thực hiện các hành vi làm mất tập trung, gây cản trở việc điều khiển phương tiện an toàn.

Về xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, quy định người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 2–3 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1–3 tháng. Tuy nhiên, quy định này chỉ xử phạt trực tiếp đối với hành vi cầm và sử dụng điện thoại, không nêu cụ thể việc đeo tai nghe.

Dù vậy, trong trường hợp người lái ô tô đeo tai nghe làm hạn chế khả năng nghe còi, tín hiệu ưu tiên hoặc gây mất tập trung dẫn đến vi phạm khác như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, không nghe hiệu lệnh của CSGT, đi sai làn, gây tai nạn giao thông…, thì vẫn có thể bị xử phạt đối với hành vi vi phạm phát sinh hoặc bị xem xét trách nhiệm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia giao thông khuyến cáo, việc đeo tai nghe khi lái ô tô, dù không bị cấm trực tiếp, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do làm giảm khả năng tiếp nhận âm thanh từ môi trường xung quanh.

Để bảo đảm an toàn và tránh rủi ro pháp lý, người lái xe nên hạn chế tối đa việc nghe điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, đặc biệt trong khu vực đông dân cư, đường cao tốc hoặc khi tham gia giao thông trong điều kiện phức tạp.