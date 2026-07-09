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Dấu vết rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng: Điều kỳ diệu từ 3 bức ảnh Từ 3 bức ảnh trên internet và hành trình ròng rã 8 năm trời của KTS Nguyễn Xuân Thắng đã mở ra cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Lật tàu hàng trên biển Quảng Ninh, 5 người gặp nạn Một tàu hàng bị lật trên vùng biển thuộc Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người và đang tìm kiếm 2 người còn lại.

Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu gây lãng phí trên 75 triệu đồng Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc hoặc cách chức khi có hành vi lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng.

Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco 3h ngày 10/7, kết quả tỷ số mới nhất Trực tiếp bóng đá Pháp vs Morocco (3h ngày 10/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Pháp đấu với Morocco thuộc tứ kết World Cup 2026.

Trường nội trú liên cấp biên giới sẽ là 'cột mốc mềm' giáo dục vùng biên Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về ý nghĩa chủ trương của Bộ Chính trị trong việc đầu tư xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền.

100% phụ huynh, thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đề nghị thi lại môn Toán Tuyên Quang đề nghị Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên thi lại môn Toán sau khi toàn bộ phụ huynh và thí sinh đồng thuận.

Cụ bà 103 tuổi chiến thắng ung thư dạ dày nhờ điều trị đa chuyên khoa Nhờ chiến lược điều trị đa chuyên khoa và chăm sóc cá thể hóa, các bác sĩ của Vinmec Hải Phòng giúp người bệnh vượt qua cuộc mổ an toàn và từng bước hồi phục.

Lam Ngọc, Vinhomes Pearl Bay hút dòng vốn nhờ mô hình '1 tài sản, 3 dòng tiền' Tiếp nối cột mốc bàn giao đầy ấn tượng của khu Ngọc Trai, Vinhomes Pearl Bay (Nha Trang) tiếp tục giới thiệu mảnh ghép cuối cùng Lam Ngọc.

Hiệp định với EFTA mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên của EFTA để sớm ký kết và triển khai hiệu quả các cam kết của hiệp định.

Viettel Store ưu đãi đến 9 triệu đồng mùa tựu trường 2026 Mùa tựu trường, Viettel Store triển khai chương trình "Công nghệ xịn - Học tập đỉnh" từ 10–12/07 với ưu đãi giảm đến 9 triệu đồng cùng nhiều deal hấp dẫn.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai tại Trung Quốc Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi sát và phối hợp với các cơ quan sở tại để sẵn sàng biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời.

Triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn của VinEnergo Các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinEnergo phát triển và cung cấp vừa được EVNHANOI đưa vào vận hành tại 5 trạm biến áp 110 kV trên địa bàn thành phố.

Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn, Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 với lãi suất hấp dẫn.

HDBank tung loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn, tiếp sức cho doanh nghiệp HDBank triển khai 3 chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp lĩnh vực giao nhận vận tải, logistics; doanh nghiệp vay nông lâm thủy sản và các doanh nghiệp khác.