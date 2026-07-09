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Xuất bản ngày 09/07/2026 06:30 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 06:30 PM

Dấu vết rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng: Điều kỳ diệu từ 3 bức ảnh

(VTC News) -

Từ 3 bức ảnh trên internet và hành trình ròng rã 8 năm trời của KTS Nguyễn Xuân Thắng đã mở ra cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Kim Ngọc
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