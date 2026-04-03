Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 21/3 đến 27/3

(VTC News) -

Từ ngày 21/3 đến 27/3, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 20 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Nguyễn Văn Tuấn trong bài viết “Cha ung thư, chồng chấn thương sọ não, vợ gãy tay nén đau xin xuất viện chăm”

- Bé Phàn Thương Hiền trong bài viết “Con đau lắm, bố ơi - tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi có làn da như lửa thiêu”

- Anh Trần Thanh Hải trong bài viết “Lời nói dối thắt lòng của người vợ có chồng chờ ghép sọ để hai con yên tâm học”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 21/3 đến 27/3 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.