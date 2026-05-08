Sức khỏe hiện tại của diễn viên Ngân Hòa sau biến cố suy thận giai đoạn cuối

(VTC News) -

Diễn viên Ngân Hòa là gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai “tiểu tam” trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô có những chia sẻ mới về tình trạng sức khỏe sau thời gian dài điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Nữ diễn viên sinh năm 1996 cho biết sức khỏe hiện có nhiều chuyển biến tích cực, cô bắt đầu quay trở lại với công việc cũng như nhịp sống thường ngày.

“Hiện sức khỏe của tôi tiến triển rất tích cực. Tôi có thể trở lại với công việc, những dự án nghệ thuật và nhịp sống hàng ngày mà mình luôn yêu quý. Sau khoảng thời gian trải qua biến cố sức khỏe, tôi càng trân trọng hơn từng ngày được thức dậy, được sống, được làm nghề và được tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với tôi, đó thật sự là sự tái sinh”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngân Hoà xuất hiện xinh đẹp sau thời gian điều trị bệnh.

Ngân Hòa gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng cô trong giai đoạn khó khăn. Với cô, tình cảm của mọi người chính là nguồn động lực rất lớn để bản thân mạnh mẽ bước tiếp.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành lời tri ân đến đồng nghiệp trong nghề đã hỗ trợ cô suốt thời gian điều trị bệnh. Đặc biệt, cô nhắc đến Trấn Thành với sự biết ơn sâu sắc.

“Em muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến anh Trấn Thành, người giúp đỡ em bằng tất cả sự yêu thương và chân thành. Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất”, Ngân Hòa viết.

Biến cố sức khỏe giúp nữ diễn viên nhìn cuộc sống theo cách khác. Cô cho biết hiện tại bản thân trân trọng hơn từng cơ hội được sống, được làm nghề và gặp gỡ khán giả. Ngân Hòa hy vọng sẽ trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, tích cực hơn trong những dự án sắp tới.

Ngân Hoà (áo vàng) hội ngộ dàn diễn viên phim "Bóng ma hạnh phúc".

Thời gian qua, Ngân Hòa vẫn được khán giả nhắc đến qua vai Trang trong bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc. Phim được quay từ năm 2024 song đến thời điểm hiện tại mới phát sóng.

Bộ phim hiện thu hút nhiều bàn luận trên các diễn đàn khi khai thác đề tài ngoại tình. Trong đó, vai “tiểu tam” do Ngân Hòa đảm nhận gây nhiều ức chế cho khán giả, khiến cô liên tục nhận phản ứng trái chiều vì hình tượng phản diện trên màn ảnh. Đây cũng là dự án được quay trước khi Ngân Hoà phát hiện bệnh và phải tạm dừng sự nghiệp để chữa trị.

Vai tiểu tam trong "Bóng ma hạnh phúc" giúp Ngân Hoà được chú ý.

Sinh năm 1996, Ngân Hòa từng theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trước khi tạm ngưng hoạt động, cô tham gia nhiều dự án truyền hình như Vua bánh mì, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay...

Giữa năm 2025, thông tin Ngân Hòa mắc suy thận giai đoạn cuối khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ. Thời điểm đó, Trấn Thành từng lên tiếng kêu gọi hỗ trợ nữ diễn viên, mong cô có thêm điều kiện điều trị bệnh.