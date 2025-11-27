Đại diện Việt Nam trượt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025

(VTC News) -

Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) đang diễn ra tại Nhật Bản với màn tranh tài của hơn 80 thí sinh. Danh sách 20 người đẹp được đi tiếp gồm Nam Phi, Mỹ, Peru, Canada, Hà Lan, Indonesia, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Colombia, Jamaica, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy gây nhiều tiếc nuối khi phải dừng chân rất sớm, không có tên trong top 20.

Kiều Duy không được gọi tên vào top 20.

Tại cuộc thi năm nay, Kiều Duy giữ phong độ ổn định. Những ngày qua, nàng hậu luôn được khen ngợi bởi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu. Người đẹp sinh năm 2003 tiết lộ dậy từ 3 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục, đảm bảo luôn có mặt đúng giờ trong mọi hoạt động của cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ thanh lịch và ngọt ngào - đúng với tiêu chí Miss International hướng tới.

Cô cũng rất tích cực giao lưu và trò chuyện cùng các thí sinh quốc tế. Cô thường xuyên cùng bạn bè quốc tế quay video vui vẻ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Điều này giúp nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho sự chủ động, phong thái tự tin và khả năng tiếng Anh linh hoạt của Kiều Duy. Năng lượng và tính cách thân thiện giúp Kiều Duy ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tại cuộc thi.

Kiều Duy tâm sự tiếng Anh hoàn toàn không phải rào cản đối với cô tại Miss International. Cô muốn thoải mái giao tiếp và kết nối với các thí sinh để tận hưởng hành trình này một cách trọn vẹn.

"Tôi không đặt nặng việc phải nói thật hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là sự chân thành trong từng cuộc trò chuyện. Có lẽ nhờ vậy mà tôi hòa nhập dễ dàng hơn, đồng thời trân trọng cơ hội hiểu thêm về văn hóa và câu chuyện của từng người bạn”, Kiều Duy chia sẻ.

Kiều Duy giữ phong độ ổn định tại cuộc thi năm nay.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy sinh năm 2003, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1m69, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023. Năm 2024, cô đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam để giành cơ hội đại diện nước nhà tham dự Miss International.

Miss International (Hoa hậu Quốc tế) ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới bên cạnh Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường nhan sắc này.