Chủ tịch tỉnh Ninh Bình: Dự án Greenity Nam Định có ý nghĩa rất quan trọng

(VTC News) -

Ngày 24/2, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình dẫn đầu đoàn công tác đi thăm, kiểm tra và động viên hoạt động sản xuất tại dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định – công trình năng lượng môi trường quy mô lớn đang được triển khai tại phường Mỹ Lộc.

Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy điện rác Greenity Nam Định, nghe đại diện dự án báo cáo phương án kỹ thuật tại công trường.

Với tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng, nhà máy Điện rác Greenity Nam Định được thiết kế công suất xử lý 950 tấn/ngày đêm (bao gồm 900 tấn rác sinh hoạt và 50 tấn rác công nghiệp).

Công suất phát điện đạt 15MW. Dự án áp dụng công nghệ lò đốt Martin (Đức) trên sàn nghiêng động – công nghệ phổ biến tại nhiều nước châu Âu, cho phép xử lý rác sinh hoạt hỗn hợp mà không cần phân loại sơ bộ phức tạp.

Trực tiếp khảo sát tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của ban quản lý dự án, đội ngũ kỹ sư, công nhân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các hạng mục được triển khai đồng bộ, máy móc vận hành liên tục, thể hiện quyết tâm bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường.

Phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn lớn, gây áp lực lên hệ thống xử lý truyền thống.

Ông Trần Huy Tuấn cho rằng phát triển mô hình đốt rác phát điện là hướng đi phù hợp với xu thế chung trên thế giới, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

“Tôi rất ưng dự án này. Trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,6–0,8kg rác/ngày; với quy mô dân số lớn cùng lượng công nhân và du khách, tổng lượng rác phát sinh trên địa bàn là rất đáng kể. Trên thế giới hiện có nhiều công nghệ xử lý rác khác nhau như chôn lấp hợp vệ sinh, phân loại tái chế phục vụ nông nghiệp, song đốt rác phát điện vẫn là phương thức phổ biến và hiệu quả.

Qua tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, đã đặt nhà máy xử lý rác ngay trong khu đô thị nhưng vẫn bảo đảm nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường, tổ chức vận chuyển khoa học, hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân. Điều quan trọng nhất là kiểm soát tốt công nghệ và phát thải.

Tôi kỳ vọng khi nhà máy đi vào vận hành, nguồn nhiệt dư có thể được nghiên cứu, khai thác cho các dịch vụ phụ trợ phù hợp, góp phần gia tăng giá trị sử dụng đất và hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là dự án năng lượng chuyển hóa rác thải thành tài nguyên, vì vậy tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện và nghiên cứu cơ chế phù hợp để dự án phát huy hiệu quả cao nhất", Chủ tịch Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.

Khi hoàn thành và đi vào vận hành, Nhà máy điện rác Greenity Nam Định được kỳ vọng trở thành trung tâm xử lý rác thải sinh hoạt tập trung quy mô lớn của khu vực.

Khởi công từ tháng 6/2025, đến nay dự án đã hoàn thành nhiều mốc kỹ thuật quan trọng như lắp đặt kết cấu lò đốt, nâng bao hơi. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ tiếp nhận rác từ giữa tháng 6/2026 và vận hành thương mại (COD) vào ngày 30/8/2026, với mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng một tháng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục duy trì tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường trong suốt quá trình thi công, vận hành. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động hiệu quả.

Ngay sau kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã làm việc với chủ đầu tư và ban quản lý dự án để nghe báo cáo tiến độ, đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị liên quan đến cơ chế, thủ tục và công tác phối hợp.

Sau khi lắng nghe ý kiến kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn lập tức chỉ đạo các sở ban ngành quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc cho dự án, nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động để phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế trên địa bàn.

"Qua kiểm tra thực tế tại công trường, tôi ghi nhận tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản lý dự án trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về môi trường. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi chúc tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động sức khỏe, tiếp tục nỗ lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ các cam kết, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng của tỉnh", Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn tin tưởng.