Hội Nông dân xã Hồng Vân, Hà Nội đoàn kết, xây dựng hội vững mạnh toàn diện

(VTC News) -

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hồng Vân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức với sự tham gia của 138 đại biểu đại diện cho hơn 8.870 cán bộ, hội viên nông dân trong xã.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Hồng Vân đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, ngày càng hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân.

Lãnh đạo xã Hồng Vân tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hành động - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân xã Hồng Vân lần thứ I xác định phương hướng nhiệm kỳ mới là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; phát triển nông dân số; thúc đẩy nông nghiệp sạch, hiện đại; bảo vệ môi trường bền vững; góp phần xây dựng xã Hồng Vân phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Hội tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh; hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân, biểu dương và chúc mừng thành tích của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân cần luôn bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo Thành uỷ, Hội Nông dân thành phố và Đảng uỷ xã về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội trong tình hình mới.

Xây dựng củng cố, phát triển tổ chức hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là nòng cốt của phong trào nông dân trên địa bàn xã; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và phát triển các chuỗi liên kết giá trị, sản phẩm OCOP, gắn với kinh tế số, chuyển đổi số.

Đại hội công bố Quyết định của Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Vân nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Hải được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã.