Saigon Co.op thêm giá trị cho giỏ hàng Việt từ hàng nhãn riêng

(VTC News) -

Từ ngày 24/9 đến 7/10/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa” tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online.

Đây là chương trình khuyến mãi hàng nhãn riêng quy mô lớn trong năm của Saigon Co.op, nhằm tri ân hàng triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, đồng thời chia sẻ niềm vui sau dấu mốc hàng nhãn riêng được vinh danh tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

Thực phẩm công nghệ của nhãn hàng riêng CO.OP là lợi thế cạnh tranh của SAIGON CO.OP với các sản phẩm cùng loại.

Saigon Co.op “may đo” hàng nhãn riêng theo nhu cầu người Việt

Với hơn 2.500 sản phẩm, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước, hàng nhãn riêng ngày càng trở thành một dấu ấn trong chiến lược phát triển sản phẩm của Saigon Co.op. Không chỉ tạo thêm lợi thế về giá, các sản phẩm ngày càng được phát triển sát nhu cầu và thị hiếu khách hàng, hướng đến một “giỏ hàng may đo” vừa an tâm về chất lượng, hợp lý về chi tiêu, vừa từng bước khuyến khích những lựa chọn mua sắm thân thiện hơn với môi trường.

Là một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển hàng nhãn riêng tại Việt Nam, Saigon Co.op đang đưa nhóm sản phẩm này sang giai đoạn phát triển mới. Dữ liệu mua sắm, phản hồi và thị hiếu thực tế của khách hàng được khai thác để tối ưu danh mục, quy cách, chất lượng và mức giá.

Hàng nhãn riêng Saigon Co.op hiện được phát triển theo ba dòng chính: Co.op Happy tập trung vào hàng thiết yếu với tiêu chí tiết kiệm; Co.op Select thuộc phân khúc phổ thông, cân bằng giữa chất lượng, tiện ích và giá thành; Co.op Finest hướng đến phân khúc cao cấp, chú trọng nguyên liệu, trải nghiệm và giá trị khác biệt.

Cách phân tầng này giúp danh mục hàng nhãn riêng đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, từ những sản phẩm phục vụ tiêu dùng hằng ngày đến các lựa chọn có yêu cầu cao hơn về chất lượng và trải nghiệm. Các sản phẩm trải rộng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm đến đồ dùng và hàng thiết yếu, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong cùng một hệ thống bán lẻ.

Các sản phẩm tươi sống của nhãn riêng CO.OP được khách hàng ưa chuộng.

Chất lượng đạt chuẩn nhưng giá tốt hơn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giữa chất lượng và chi phí, hàng nhãn riêng đang trở thành lựa chọn phổ biến của bán lẻ hiện đại. Theo khảo sát của Nielsen tại 53 quốc gia, 61% người tiêu dùng lựa chọn hàng nhãn riêng khi kinh tế khó khăn và 91% trong số này cho biết sẽ tiếp tục mua khi kinh tế phục hồi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của hàng nhãn riêng đang vượt khỏi câu chuyện “giá rẻ”, hướng đến sự cân bằng giữa chất lượng, giá trị sử dụng và chi phí hợp lý.

Nhờ tối ưu chi phí trung gian, phân phối, tiếp thị và quảng bá, nhiều sản phẩm nhãn riêng có mức giá thấp hơn khoảng 15 - 30% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, góp phần giảm áp lực chi tiêu hằng ngày cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi thế về giá không đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu về chất lượng. Các sản phẩm nhãn riêng được lựa chọn đối tác sản xuất phù hợp, đồng thời kiểm soát theo các tiêu chuẩn của hệ thống trước khi đưa lên quầy kệ.

Không chỉ mang lại thêm lựa chọn với mức giá hợp lý cho người tiêu dùng, hàng nhãn riêng còn mở ra cơ hội để các nhà sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại. Sự liên kết giữa nhà sản xuất Việt - nhà bán lẻ Việt - người tiêu dùng Việt qua đó tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời góp phần đưa các sản phẩm Việt có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

WORKSHOP làm bánh trung thu diễn ra sôi nổi trên toàn hệ thống CO.OPMART.

Hàng nhãn riêng tung ưu đãi lớn, tri ân người tiêu dùng

Từ ngày 24/9 đến 7/10/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa” tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online. Theo đó, khách hàng thành viên được nhân 3 số điểm khi mua các sản phẩm thuộc chuyên trang của chương trình.

Khách hàng mua sắm trực tiếp tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, với hóa đơn hàng nhãn riêng từ 300.000 đồng, được mua thêm tối đa 3 sản phẩm với giá ưu đãi đặc biệt. Đặc biệt, thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng, trong đó có ít nhất một sản phẩm nhãn riêng, được hoàn 150 điểm, tương đương 30.000 đồng, theo thể lệ chương trình.

Trong dịp Trung thu, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra còn tổ chức workshop làm bánh dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình với hóa đơn có sản phẩm Co.op Bakery. Không chỉ là hoạt động mua sắm, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, cùng trải nghiệm các công đoạn làm bánh và tự tay hoàn thiện những món quà dành tặng người thân.

Qua đó, không gian siêu thị được mở rộng từ điểm mua sắm thành nơi trải nghiệm và kết nối, mang đến thêm những khoảnh khắc gắn kết cho gia đình trong mùa Trung thu.

Chung tay giảm túi nilon, thêm giá trị cho mỗi giỏ hàng

Bên cạnh việc mang đến những lựa chọn phù hợp về giá và nhu cầu sử dụng, Saigon Co.op tiếp tục khuyến khích khách hàng chung tay hành động mua sắm thân thiện hơn với môi trường. Tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc, khu vực tự đóng gói được bố trí thùng carton miễn phí, giúp khách hàng chủ động sắp xếp hàng hóa sau thanh toán, hạn chế nhu cầu sử dụng thêm túi nilon.

Cách thực hiện đơn giản: khách hàng lựa chọn thùng carton phù hợp, tự sắp xếp hàng hóa, đóng và dán nắp trước khi mang về nhà. Từ một thao tác nhỏ sau mỗi lần mua sắm, khách hàng có thể chủ động giảm sử dụng túi nilon và lựa chọn phương thức đóng gói phù hợp hơn với môi trường. Một chiếc túi nilon được giảm đi trong mỗi giỏ hàng có thể là thay đổi nhỏ, nhưng khi được thực hiện thường xuyên và lan tỏa đến đông đảo người tiêu dùng, những thay đổi nhỏ ấy có thể góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm hơn.

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, từ phát triển hàng Việt, hàng nhãn riêng đến thúc đẩy các lựa chọn mua sắm xanh, hệ thống Co.opmart tiếp tục đưa những giá trị thiết thực vào từng hoạt động bán lẻ. Đó cũng là cách Saigon Co.op cụ thể hóa tinh thần “Siêu thị Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”, từ một sản phẩm có giá hợp lý, một trải nghiệm mua sắm thuận tiện đến những lựa chọn hướng đến lợi ích lâu dài của mỗi gia đình và cộng đồng.