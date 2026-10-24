Đà Nẵng có trường tiểu học 180 lớp, hơn 5.500 học sinh

Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng cho hay, sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giảm từ 976 cơ sở còn 452 cơ sở.

Hiện có 10 trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên có trên 100.

Trường Tiểu học Núi Thành (xã Núi Thành) có 180 lớp, với hơn 5.500 học sinh.

Điển hình là Trường Tiểu học Núi Thành (xã Núi Thành) lên đến 180 lớp. Trường này được hợp nhất từ 5 trường, hiện có hơn 5.500 học sinh, với 1 điểm trường chính và 7 phân hiệu.

Tiếp đó, Trường Tiểu học Thăng An có 135 lớp, Trường Tiểu học Nam Phước 129 lớp, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa 119 lớp, Trường Tiểu học Thái Thị Bôi 117 lớp, Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh 105 lớp, Trường Tiểu học Núi Thành, (phường Hòa Cường) 103 lớp.

Ở cấp THCS, Trường THCS Núi Thành (xã Núi Thành) 110 lớp, Trường THCS Nguyễn Văn Linh 109 lớp, Trường THCS Lương Thế Vinh, 101 lớp. Trung tâm GDTX Đà Nẵng cũng lên đến 123 lớp.

Sở GD&ĐT cho biết thêm, về phân hiệu, trường mầm non có nhiều nhất 4 phân hiệu, trường tiểu học nhiều nhất 7 phân hiệu, trường THCS có nhiều nhất 4 phân hiệu.

“Sau khi sắp xếp, học sinh vẫn học tại địa điểm như trước khi sắp xếp cùng với đội ngũ thầy giáo, cô giáo trước đây, chỉ một số ít trường hợp giáo viên được bố trí dạy giữa các phân hiệu, điểm trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Như vậy, quyền lợi học tập, quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, điều kiện giảng dạy của nhà giáo vẫn được đảm bảo”, Sở GD&ĐT thông tin.

Theo Sở này, việc sắp xếp cơ sở giáo dục giúp giảm đầu mối và đội ngũ quản lý, tăng biên chế giáo viên đứng lớp, tạo tiền đề rà soát cơ sở vật chất, tập trung và tiết kiệm nguồn lực đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng, học sinh được thụ hưởng các điều kiện học tập tốt hơn.

Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ sở giáo dục đến nay chưa được xem là đã hoàn thành, Sở vẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình vận hành của các trường, nhất là đối với các trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng.

Trường hợp nào vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh thì đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh phù hợp.