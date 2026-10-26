Lộ diện các nhà vô địch cuộc thi tranh biện, hùng biện quốc tế tại Hà Nội

(VTC News) -

Cuộc thi Tranh biện và Hùng biện đa thể thức quốc tế (Olympia International Debate & Speech Championship - OIDSC) do Trường Phổ thông liên cấp Olympia tổ chức ngày 25/10 với sự tham gia của 370 học sinh THCS và THPT đến từ gần 60 trường thuộc 10 tỉnh, thành của Việt Nam và Thượng Hải (Trung Quốc).

Mùa thứ hai của cuộc thi gồm 4 hạng mục: Tranh biện Public Forum, Tranh biện World Schools, Hùng biện Original Oratory và Hùng biện Extemporaneous Speech. Các thí sinh thi đấu trực tiếp bằng tiếng Anh, thể hiện khả năng lập luận, phản biện, nghiên cứu thông tin và diễn đạt quan điểm trước những vấn đề đương đại.

Hai đội học sinh quốc tế cùng giành giải Nhất Public Forum

Ở hạng mục Tranh biện Public Forum, bảng Mở rộng dành cho học sinh THPT ghi nhận hai đội giành giải Nhất là SSIS MN và Team Harbinger.

Đội SSIS MN gồm Joe Mach, học sinh lớp 9 và Bill Nguyen, học sinh lớp 10, cùng học Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM). Đội tiếp tục giành chức vô địch sau khi đăng quang ở mùa giải trước, đồng thời thắng tuyệt đối 3-0 trong trận chung kết.

Chia sẻ sau chiến thắng, Bill Nguyen cho biết em khá bình tĩnh vì đội từng vô địch giải đấu này năm ngoái. Trong khi đó, Joe Mach bất ngờ khi đội giành chiến thắng với tỷ số tuyệt đối: “Chúng em không nghĩ sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0”.

Đội Team Harbinger, gồm Yixuan Li và Xiyuan Cao, đến từ Hiba Academy Shanghai và Dulwich College Shanghai (Thượng Hải, Trung Quốc), cũng giành giải Nhất bảng Mở rộng.

Hai đội xuất sắc giành giải Nhất bảng Mở rộng (THPT) Tranh biện Public Forum.

Ở bảng Junior dành cho học sinh THCS, hai đội OLYMPIA TL (gồm Tạ Nguyễn Uyên Linh và Nguyễn Minh Trang, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Olympia) và MIA LILY (gồm Trần Ngọc Minh (Mia) và Hoàng Lily Bảo Anh, đến từ Delta Global School) cùng được trao giải Nhất.

Hai đội giành giải Nhất bảng THCS Hạng mục Tranh biện Public Forum.

Chủ đề tranh biện Public Forum năm nay xoay quanh kiến nghị: “Chính phủ liên bang Mỹ nên hoãn việc xây mới các trung tâm dữ liệu quy mô lớn”. Nội dung đặt ra bài toán cân bằng giữa nhu cầu phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực cạnh tranh công nghệ và những tác động đến môi trường, năng lượng, tài nguyên nước.

Theo em Bill Nguyen, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kinh nghiệm từ các giải đấu trước và niềm đam mê tìm hiểu AI là những yếu tố góp phần vào chiến thắng của đội. Hai thành viên đã dành nhiều đêm nghiên cứu chủ đề, xây dựng lập luận và chuẩn bị cho cuộc thi.

Khi bảo vệ lập trường ủng hộ lệnh tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu, đội tập trung vào vấn đề quản lý môi trường và những tác động tiêu cực có thể phát sinh. Ở phía phản đối, các lập luận hướng đến vai trò của AI trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Vinh danh các đội xuất sắc ở World Schools

Tại hạng mục Tranh biện World Schools, bảng Mở rộng dành cho học sinh THPT có hai đội giành giải Nhất là SSIS Scarlet Schrodingers và DFAV Dhaka.

Đội SSIS Scarlet Schrodingers gồm Bao Han (Lily) Phan, Linh Giang (Meily) Pham, Ha (Pat) Truong và James Nguyen, đến từ Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM).

Đội DFAV Dhaka gồm Kim Minso, Doãn Quang Minh, Juyoung Park và Khuất Duy Đức Dũng. Các thành viên đang theo học tại Trường Reigate Grammar School Vietnam, Trường Olympia Schools, Trường Quốc tế Hà Nội và Trường St. Paul American School Hanoi.

Ở bảng Junior dành cho học sinh THCS, hai đội giành giải Nhất là EC Aura Farming Association và Socio pls break.

Đội EC Aura Farming Association gồm Nguyễn Ngọc Vân Anh (Merry), Đỗ Mỹ Anh (Shaun), Nguyễn Hoàng Quân (Kenny) và Nguyễn Bảo Châu Anh (Maria). Các thành viên đến từ Trường THCS Lạc Đạo (Hưng Yên), Trường THCS Hoàng Mai và Prinberk Academy (Hà Nội), Bilingual Canadian International School (TP.HCM).

Hai đội giành giải Nhất hạng mục Tranh biện World Schools bảng THCS.

Đội Socio pls break gồm Trần Bảo Khánh, Nguyễn Ngân Khánh, Nguyễn Đào Ngọc Mai và Đinh Bảo Giang. Các thành viên đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Siêu, Westlink International School Hanoi, UMS Hanoi và Alaska Academy.

Theo thể thức ở hạng mục tranh biện World Schools, mỗi đội có từ 3-5 thành viên, tranh luận theo phe Ủng hộ và phe Phản đối. Thí sinh phải chuẩn bị lập luận, trình bày quan điểm và đối đáp với đội đối thủ; phần chất vấn cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình thi đấu.

Tại OIDSC 2026, các kiến nghị của hạng mục này đề cập đến những vấn đề chính trị, xã hội và công nghệ. Ở vòng loại, thí sinh tranh luận về việc Taliban nới lỏng các hạn chế đối với phụ nữ có phải là lợi ích của lực lượng này hay không. Tại chung kết, chủ đề tập trung vào nhận định việc các công ty AI tiên phong niêm yết trên thị trường chứng khoán gây hại nhiều hơn lợi ích.

Học sinh TP.HCM giành giải Nhất ở cả hai hạng mục hùng biện

Ở hạng mục Hùng biện Original Oratory, giải Nhất thuộc về Le (James) Uy, học sinh lớp 10 Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM).

Học sinh giành giải hạng mục Hùng biện Original Oratory.

Khác với tranh biện theo đội và bảo vệ các lập trường đối lập, Original Oratory cho phép thí sinh tự lựa chọn chủ đề, xây dựng bài diễn thuyết mang dấu ấn cá nhân và trình bày trong tối đa 10 phút. Phần thi được đánh giá dựa trên nội dung, cấu trúc và kỹ năng thuyết trình.

Trong khi đó, ở hạng mục Hùng biện Extemporaneous Speech, giải Nhất thuộc về Ngoc Michelle Ta, học sinh lớp 11 Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (TP.HCM).

Theo ban tổ chức, những thí sinh đạt thành tích cao có cơ hội tích lũy điểm để tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có Tournament of Champions (TOC) tại Mỹ và Trung Quốc - giải tranh biện và hùng biện trung học danh giá do Đại học Kentucky (Mỹ) tổ chức suốt gần 55 năm qua.