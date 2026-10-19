HLV Velizar Popov: Nếu nói ra những điều mình nghĩ, tôi sẽ bị phạt

(VTC News) -

Video: Công An TP.HCM 1-0 Thể Công Viettel.

Sau thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM ở vòng 4 V.League 2026-2027 tối 19/10, huấn luyện viên Velizar Popov từ chối phân tích các tình huống gây tranh cãi, đồng thời cho rằng bản thân có thể phải nhận án phạt nếu công khai quan điểm.

Trận đấu trên sân Bình Dương khép lại với chiến thắng dành cho đội chủ nhà nhờ bàn thắng của Olaha Mạnh Đức ở phút 68. Tuy nhiên, những diễn biến trong thời gian bù giờ, đặc biệt là các quyết định liên quan đến VAR, trở thành chủ đề được quan tâm tại buổi họp báo sau trận.

Phút 90+4, các cầu thủ Thể Công Viettel phản ứng khi bóng chạm tay trung vệ Đinh Quang Kiệt trong vòng cấm Công An TP.HCM nhưng trọng tài Trần Ngọc Nhớ không cho đội khách hưởng phạt đền.

Chỉ ít phút sau, trọng tài tiếp tục thổi phạt đền cho Thể Công Viettel sau tình huống Ribamar ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem lại hình ảnh từ VAR, ông Trần Ngọc Nhớ quyết định hủy quả phạt đền.

Huấn luyện viên Velizar Popov. (Ảnh: Thể Công-Viettel FC)

Được đề nghị đưa ra quan điểm về những tình huống này, HLV Popov không bình luận về tính chính xác của các quyết định. Ông cho rằng những câu hỏi liên quan đến trọng tài nên được chuyển tới bộ phận chuyên môn và những người chịu trách nhiệm điều hành giải đấu.

“Tôi không hiểu sao bạn lại hỏi tôi câu này. Hãy hỏi những câu này với những người có trách nhiệm. Nếu tôi nói ra những điều tôi nghĩ, tôi sẽ bị phạt. Tôi không thể kiểm soát điều đó. Tất cả những ai cảm thấy có sự công bằng đều có thể tự đánh giá. Tôi đã nói rồi, đây không phải lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng”, HLV Popov chia sẻ.

Dù không trực tiếp chỉ trích tổ trọng tài, chiến lược gia người Bulgaria cho thấy sự không hài lòng khi nhắc đến những quyết định gây tranh cãi. Ông cũng khẳng định không muốn dành thêm thời gian và sự tập trung cho những vấn đề nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.

Ở các mùa giải trước, HLV Popov nhiều lần gây chú ý bởi những phản ứng quyết liệt với trọng tài. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông có phần kiềm chế hơn khi phát biểu trước truyền thông. Khi được hỏi về sự thay đổi này, nhà cầm quân của Thể Công Viettel chỉ đáp ngắn gọn rằng câu hỏi không liên quan đến trận đấu và đề nghị tập trung vào chuyên môn.

Bên cạnh vấn đề trọng tài, HLV Popov thừa nhận Thể Công Viettel phải chịu trách nhiệm vì không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra trước Công An TP.HCM.

“Sự thật là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Sang hiệp 2 thì chúng tôi đã bị trừng phạt. Đó là một phần của bóng đá. Đôi lúc tỉ số không phản ánh đúng trận đấu. Trách nhiệm chính vẫn là của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước”, HLV Popov nhận xét.

Ông cũng đề cập đến những khó khăn về lực lượng khi Thể Công Viettel không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng. Dù vậy, chiến lược gia người Bulgaria không muốn lấy vấn đề nhân sự để giải thích cho thất bại. Ông nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng thích nghi, khắc phục hạn chế và cải thiện kết quả trong những vòng đấu tiếp theo.

“Trong những trận đấu không thành công, chúng tôi đều có cơ hội giành chiến thắng nhưng thiếu hiệu quả. Chúng tôi sẽ cải thiện khâu dứt điểm. Chúng tôi rõ ràng là chưa đủ hiệu quả. Chúng tôi mất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng đó không phải là lý do. Chúng tôi sẽ phải thích nghi và tiếp tục tiến lên phía trước”.