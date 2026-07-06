Cuộc sống bình dị thích mặc đồ cũ, ăn cơm bụi của 'tượng đài điện ảnh Hoa ngữ'

(VTC News) -

Châu Nhuận Phát là một trong những ngôi sao hàng đầu của xứ Cảng Thơm. Bên cạnh tài năng và danh tiếng, ông còn được ngưỡng mộ bởi sự đức độ, tấm lòng nhân ái và chuyện hôn nhân bền chặt suốt hàng chục năm.

Tài tử hàng đầu Hong Kong xuất thân từ nghèo khó

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 trong một gia đình lao động nghèo khó tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay từ năm 17 tuổi, ông phải từ bỏ việc học để dành thời gian đi làm kiếm tiền, chạy vặt từ đưa thư, đánh giày, bảo vệ, rửa xe hay thậm chí là khuân vác.

Cuộc sống vất vả khiến ông dần quen với nghèo khó, thậm chí từng nghĩ số phận mình có lẽ sẽ mãi như vậy.

Trong một lần tình cờ đọc được thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB (Hong Kong), Châu Nhuận Phát nộp hồ sơ ứng tuyển làm thực tập sinh. Nhờ sở hữu ngoại hình và vóc dáng lý tưởng, ông nhanh chóng được khán giả chú ý tới và thăng tiến trên con đường nghệ thuật.

Châu Nhuận Phát được xem là “tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ”.

Sau nhiều năm nỗ lực, Châu Nhuận Phát trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Bản sắc anh hùng, Thần bài và Tung hoành tứ hải. Thành công của loạt phim đưa tên tuổi ông trở thành tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ.

Với tài năng của mình, Châu Nhuận Phát luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức catse đáng nể. Được biết sau khi tấn công Hollywood, thù lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu HKD (hơn 100 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Ngoài đóng phim, nam tài tử của Ngọa Hổ Tàng Long còn ông vua nhà đất “mát tay” khi sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tại Hong Kong với giá trị ước tính tới hơn 1 tỷ HKD (hơn 2,9 nghìn tỷ).

Hôn nhân 4 thập kỷ bền chặt dù không con cái

Châu Nhuận Phát từng trải qua cuộc hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên bà xã Trần Oải Liên. Năm 1986, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên đăng ký kết hôn tại Mỹ.

Châu Nhuận Phát kết hôn với Trần Oải Liên vào năm 1986.

Từng bị nhận xét là “đôi đũa lệch” bởi xuất thân và ngoại hình trái ngược, song cả hai vẫn nắm chặt tay nhau suốt hàng chục năm. Trần Oải Liên từng nói: “Cuộc đời này, món quà tuyệt nhất mà ông trời ban cho tôi chính là làm vợ Châu Nhuận Phát”.

Sau khi kết hôn, vợ tài tử từng mang thai những không may mắn giữ được con. Để giúp vợ quên đi những kỷ niệm buồn, Châu Nhuận Phát chuyển nhà và luôn sát cánh bên người bạn đời để bà lạc quan vui sống.

Không muốn vợ phải trải qua cảnh sinh nở khó khăn, Châu Nhuận Phát không sinh con. Suốt 40 năm qua, Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên vẫn chung sống hạnh phúc dù không con cái.

Nói về người bạn đời của mình, Châu Nhuận Phát từng nói bà như là tấm gương, nhìn vào có thể thấy chính mình.

“Kết hôn bao nhiêu năm qua, hầu như hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Nếu không phải đóng phim, tôi chỉ thích ở nhà. Tôi ít nói còn vợ thì nói nhiều. Có lúc tôi thấy mệt vì cô ấy ra rả cả ngày nhưng nếu không nghe thấy giọng của vợ, tôi sẽ bứt rứt khó chịu”, ông từng chia sẻ.

Cả hai hạnh phúc suốt 40 năm dù không con cái.

Nhiều năm qua, Trần Oải Liên vừa là bạn đời vừa là quản lý của chồng. Với sự hậu thuẫn của vợ, Châu Nhuận Phát ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Tỷ phú chọn cuộc sống giản dị

Kể từ năm 2007, Châu Nhuận Phát vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong một vài bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, hầu hết thời gian ông dành để làm những điều mình thích như chụp ảnh, đi leo núi hay đi làm từ thiện.

Điều khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ là dù sở hữu khối tài sản 5,6 tỷ HKD (khoảng 19.000 tỷ đồng), Châu Nhuận Phát lại có lối sống vô cùng giản dị. Ngôi sao đình đám thường xuyên đi tàu điện, xe buýt thay vì sử dụng xe sang, thích ăn ở các quán bình dân, xài đồ cũ và đi dép lê dạo phố. Ngay cả chiếc điện thoại, ông cũng đã dùng được 17 năm. Vợ chồng Châu Nhuận Phát hiều lần bị người hâm mộ bắt gặp tự mình đi dạo, leo núi hay mua sắm như bất kỳ người dân bình thường nào.

Châu Nhuận Phát sống giản dị dù là nghệ sĩ giàu nhất nhì Cbiz.

Đặc biệt, Châu Nhuận Phát và vợ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau khi qua đời sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện. Với ông, tiền bạc chỉ là thứ tạm giữ hộ, còn điều quý giá nhất là có thể giúp ích cho những người cần nó hơn.

“Chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, và rồi cũng sẽ ra đi như vậy”, ông từng nói.