Bí thư Đà Nẵng: Khắc phục triệt để tình trạng cán bộ 'ngồi nhầm chỗ'

Ngày 5/5, tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết ngay từ năm đầu triển khai kế hoạch 5 năm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Trong quý 1 năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,45%, đứng thứ 2 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thứ 3 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 75,5 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 19,8 nghìn tỷ đồng, bằng gần 30% dự toán năm và tăng hơn 38% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với sự phục hồi mạnh mẽ. Tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng trên 15%. Riêng dịp lễ, thành phố đón gần 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.727 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước, cho thấy tiềm năng lớn của ngành dịch vụ - du lịch.

Trong thời gian tới, thành phố xác định phát triển du lịch dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp khu vực và quốc tế, đồng thời tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã chính thức khai trương ngày 9/5, được kỳ vọng sẽ thu hút các dòng vốn lớn toàn cầu.

Liên quan đến công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, thành phố sẽ tập trung khắc phục triệt để tình trạng mất cân đối trong bố trí nhân sự, “nơi thừa, nơi thiếu”, cũng như thiếu hụt cán bộ có chuyên môn sâu.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận diện rõ những tồn tại này và xác định sẽ tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời thực hiện điều động, luân chuyển để làm sao khắc phục triệt để tình trạng cán bộ “ngồi nhầm chỗ”.

Theo Bí thư Thành ủy, trong hơn một năm qua, thành phố đã rà soát, xử lý hơn 1.900/2.000 dự án, đạt khoảng 97%. Việc xử lý dứt điểm các dự án này sẽ giúp khơi thông nguồn lực rất lớn đang bị ách tắc. Nhiều dự án lớn như Đa Phước, Golden Hills, sân vận động Chi Lăng,… đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý và thủ tục để sớm triển khai trở lại.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục bổ sung danh mục và xử lý song song giữa pháp lý và trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía Nam với định hướng hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Đây được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần cân bằng cơ cấu kinh tế khi hiện nay khu vực dịch vụ chiếm tới 75%.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết trong cải cách hành chính, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá toàn diện, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đảm bảo phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đối với các kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, né tránh hoặc gây bức xúc.