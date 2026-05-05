Tạm giữ người đàn ông nước ngoài say xỉn, chạy xe tông chết cụ bà ở Nha Trang

Ngày 5/5, Công an phường Nha Trang tạm giữ hình sự S.K. (25 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Người nước ngoài bị tạm giữ để điều tra liên quan vụ tai nạn chết người. Ảnh: N.X

Theo điều tra, rạng sáng 4/5, S.K. chạy xe máy về nơi lưu trú sau khi đã uống rượu. Đến đoạn đường Trần Phú, trước Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, anh ta bị cáo buộc đã không làm chủ được tốc độ, tông vào cụ bà 70 tuổi đang đi bộ băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Công an đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với S.K. cùng những người liên quan để điều tra vụ việc.

Theo kết quả kiểm tra định lượng nồng độ cồn trong máu của S.K., đo được 268,8 mg/100 ml máu, vượt nhiều lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định pháp luật hiện hành (trên 80 mg/100 ml máu).

Công an tiếp tục điều tra vụ việc.