Sau cú sốc 2 lần làm phim thua lỗ, siêu mẫu Xuân Lan giờ ra sao?

Năm 2024, Cái giá của hạnh phúc là phim đầu tay do Xuân Lan sản xuất, Thái Hòa đóng chính. Tuy nhiên dự án chỉ thu về 23 tỷ đồng, là một trong những phim lỗ nặng nhất năm.

Một năm sau, siêu mẫu tiếp tục đổi sang làm phim thể loại hài tình cảm với Cưới vợ cho cha, song tiếp tục chịu lỗ với mức doanh thu gần 10 tỷ đồng. Hai dự án thất bại phòng vé khiến cho Xuân Lan thua lỗ khoảng 30 tỷ đồng tiền.

Trải qua cú sốc, cô và chồng - đạo diễn Ngọc Lâm quyết định ngừng công việc làm phim để học lại từ đầu, quan sát thị hiếu kỹ hơn.

Xuân Lan trở lại màn ảnh sau 2 lần đầu tư phim thua lỗ.

Sau 2 dự án tự đầu tư thua lỗ, Xuân Lan trở lại với vai trò diễn viên trong phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, siêu mẫu Xuân Lan vào vai Xuân - nữ giám đốc thẩm mỹ viện bí ẩn, thường tập họp các nhân viên để tổ chức các nghi lễ kỳ bí.

Với lần trở lại này, cô tiếp tục tạo thêm vai diễn phản diện đáng nhớ trong sự nghiệp, với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa nhiều xúc động.

Nữ diễn viên cho biết ở kịch bản ban đầu, câu chuyện của nhân vật Xuân không có sự đa chiều như hiện tại. Chính cô khuyên đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xây dựng thêm quá khứ của nhân vật "phải có lý do để ác đến thế”. Lần đầu xem phim trên màn ảnh rộng, Xuân Lan vẫn khóc khi đến cảnh tượng của hai mẹ con bà Xuân.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, Xuân Lan cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình ghi hình. Các cảnh quay nghi lễ đòi hỏi cường độ làm việc cao, tiêu tốn nhiều thể lực. Đặc biệt, điều kiện thời tiết lạnh khoảng 10 độ C tại Đà Lạt cùng khói dày đặc khiến diễn viên phải duy trì cảm xúc nặng trong thời gian dài.

Thẩm mỹ viện âm phủ tiếp tục là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, giật gân của Nguyễn Hữu Hoàng sau các phim như Ma da, Song song và Ống kính sát nhân.

Đạo diễn nói sau thành công của Ma da, anh muốn thử sức với đề tài, ý tưởng và cách làm mới cho dòng phim kinh dị thay vì tiếp tục khai thác các chất liệu kinh dị sẵn có trong dân gian.

Trước nhận xét về sự tương đồng của ý tưởng với các thương hiệu kinh dị nổi tiếng trên thế giới như Conjuring và Insidious, nam đạo diễn cho rằng sự so sánh là điều khôn thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với tác phẩm lần này, nhà làm phim 9X định hướng khai phá một nỗi sợ kiểu mới, chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng tin tưởng câu chuyện liên quan thuật đi thiếp sẽ gieo rắc nỗi sợ chân thật, gắn với đời sống tâm linh người Việt. Anh tiết lộ nhiều cảnh phim đã được cắt bỏ để mạch phim gọn gàng, đồng thời bỏ ngỏ kết cục của một số nhân vật, khơi gợi cảm giác tò mò ở cuối phim.

Thẩm mỹ viện âm phủ sẽ bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 8/5.