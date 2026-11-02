Consumer Fest - Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026.

(VTC News) -

Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, với sự tham dự dự kiến của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo tỉnh/thành phố; Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cùng đại diện các doanh nghiệp, nghệ sĩ và người có ảnh hưởng (KOL).

Trong đó, Unilever Việt Nam và Vinamilk tham gia giao lưu, lan tỏa thông điệp và thực hiện nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng. Chương trình nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Cry, Quân A.P cùng các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Với thông điệp “Kết nối thông tin - Gắn kết niềm tin”, ngày hội hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; đề cao chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và trách nhiệm doanh nghiệp trong xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn, bền vững.

Ngày hội dự kiến quy tụ 20 - 30 gian hàng, thu hút từ 5.000-10.000 lượt người tham dự, với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các đơn vị liên quan. Người tham dự có cơ hội khám phá, trải nghiệm sản phẩm công nghệ, sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP và các sản phẩm xanh - sạch - thông minh; tiếp cận hoạt động tư vấn pháp luật, hướng dẫn khiếu nại và tiêu dùng số an toàn.

Đặc biệt, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm quà tặng dành cho người tiêu dùng, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, tăng cường sự tương tác giữa doanh nghiệp với khách hàng, đồng thời lan tỏa thông điệp tri ân, kết nối niềm tin và thúc đẩy văn hóa tiêu dùng văn minh, trách nhiệm.

Trải qua 50 năm phát triển, Vinamilk hiện là một trong những doanh nghiệp dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, với hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước. Doanh nghiệp cung cấp danh mục sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, đồng thời đã đưa sản phẩm đến 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới sản phẩm, quản lý chất lượng và công nghệ sản xuất là những nền tảng để Vinamilk đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Vinamilk duy trì nhiều hoạt động hướng đến người tiêu dùng, từ tư vấn kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến trải nghiệm sản phẩm và tri ân khách hàng.

Gần đây, chương trình “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim” góp phần phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; hoạt động “Vinamilk Thank You - Cảm ơn triệu lòng tin yêu” trao tặng 50.000 phần quà tri ân khách hàng; triển lãm nhân dịp 50 năm thành lập tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu hành trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Những hoạt động này thể hiện nỗ lực tăng cường đối thoại, lắng nghe và gắn kết với người tiêu dùng.

Sự tin tưởng của người tiêu dùng cũng được phản ánh qua việc Vinamilk nhiều năm được bình chọn trong chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, một danh hiệu dựa trên khảo sát người tiêu dùng. Với Vinamilk, chất lượng sản phẩm, minh bạch thông tin và trách nhiệm trong phục vụ khách hàng tiếp tục là những yếu tố trọng tâm để duy trì niềm tin và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu doanh nghiệp - người tiêu dùng, trò chơi tương tác, đố vui kiến thức tiêu dùng, nhận diện hàng giả - hàng thật, minigame và chương trình tri ân với quà tặng, voucher, ưu đãi, vòng quay may mắn, bốc thăm trúng thưởng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thiết thực, hấp dẫn cho khách tham dự.

Chương trình thực hiện nghi thức nhấn nút cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đại diện liên quan. Hoạt động thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng, minh bạch, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng chủ động tìm hiểu thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, tham gia minigame, nhận quà từ doanh nghiệp và hòa mình vào các hoạt động giải trí tại ngày hội. Chương trình dự kiến khép lại bằng show nghệ thuật “The Grand Voyage”.

Thông qua Consumer Fest 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng xây dựng cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần hình thành môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Ban Tổ chức trân trọng cảm Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ, góp phần vào sự thành công của Chương trình.