'Bữa cơm nhanh, giấc ngủ vội' giữa nắng gắt ở đại công trường sân bay Long Thành

Anh Nguyễn Anh Toàn (quê Hà Tĩnh), công nhân thi công tại nhà ga, cho biết thời gian gần đây công trường tăng cường thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. “Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi thường quây quần ăn uống, trò chuyện. Dù mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau nhưng cảm giác như người trong gia đình”, anh nói.