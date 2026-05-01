Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp 24/11: Công đoàn nói gì?

Ngày 24/4 vừa qua, Quốc hội thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Do Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động gửi ý kiến đến tổ chức Công đoàn, kiến nghị phương án hoán đổi ngày làm việc. Cụ thể, đề xuất chuyển ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào một ngày thứ Bảy tiếp theo, qua đó tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21 đến hết ngày 24/11/2026.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, liên quan đến đề xuất này, do còn vướng quy định của luật nên Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Người dân Hà Nội mặc áo cờ đỏ sao vàng, đạp xe qua các tuyến phố, lan tỏa tinh thần yêu nước dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh: Minh Đức)

Bên cạnh ý nghĩa về mặt tinh thần, việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam cũng tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Theo quy định hiện hành của Bộ luật Lao động 2019, người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm. Khi áp dụng thêm ngày nghỉ 24/11, tổng số ngày nghỉ sẽ tăng lên 12 ngày.

Về lâu dài, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện chính sách theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần nâng cao phúc lợi và ổn định quan hệ lao động.

Trước mắt, trong Tháng Công nhân (tháng 5), các cấp công đoàn sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, trong đó chú trọng đối thoại, thương lượng tập thể và hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, gắn với Đại hội Công đoàn lần thứ XIV.

Nhân dịp kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886), tổ chức công đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động như diễu hành với hơn 1.000 người tham gia trên một số tuyến đường, đồng thời tuyên dương 140 cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và phúc lợi cho đoàn viên.

Trong năm 2026, người lao động dự kiến có hai kỳ nghỉ dài. Dịp 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày liên tiếp từ thứ Năm đến hết Chủ nhật. Dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần.

Với việc bổ sung ngày nghỉ lễ 24/11, tổng số ngày nghỉ lễ của người lao động sẽ tăng lên 12 ngày mỗi năm. Việc nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài được kỳ vọng sẽ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa và du lịch trong nước.