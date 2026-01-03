Tấp nập thi công xuyên lễ trên công trình trọng điểm ở Đồng Nai

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu năm 2026, nhiều công trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn sáng đèn suốt ngày đêm, hàng nghìn kỹ sư, công nhân bám trụ công trường để giữ nhịp thi công xuyên lễ.

Cao tốc, Vành đai 3 thi công xuyên lễ

Tại công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn Đồng Nai, không khí làm việc dịp Tết Dương lịch 2026 vẫn khẩn trương như ngày thường. Hàng trăm kỹ sư, công nhân chia ca liên tục, xe ben, máy lu, máy ủi nối đuôi nhau hoạt động.

Ở đoạn qua phường Phước Tân, lực lượng thi công tập trung hoàn thiện nền đường khu vực đầu tuyến và cầu vượt nút giao Võ Nguyên Giáp; nhiều đoạn đã được thảm nhựa, chuẩn bị lắp đặt các hạng mục an toàn giao thông.

Tại khu vực gần dốc 47, công nhân tiếp tục cấp phối, gia cố bê tông xi măng và thi công cầu vượt. Một số đoạn tuyến hoàn thành thảm nhựa, đang lắp đặt hàng rào bảo vệ, dải phân cách cứng và tấm chống lóa. Riêng đoạn tuyến do nhà thầu Lizen đảm nhiệm đã cơ bản hoàn tất mặt đường, biển báo và vạch sơn kẻ đường.

Công nhân thi công xuyên lễ Tết trên cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Chủ đầu tư), cho biết dịp lễ này, công trường dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không nghỉ do dự án đang bước vào giai đoạn nước rút.

“Dự kiến dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 15/1 theo yêu cầu. Anh em được tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh sản lượng, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi. Những lao động làm việc dịp lễ đều được các nhà thầu quan tâm chế độ lương, thưởng để động viên tinh thần và bảo đảm quyền lợi”, ông Linh nói.

Theo ông Nguyễn Linh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ là trục kết nối vùng Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, mà còn đóng vai trò “cánh tay nối dài” đưa dòng xe từ sân bay Long Thành tỏa đi các địa phương. Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu đang dồn lực để dự án sớm về đích.

Đối với dự án thành phần 2, đoạn cửa ngõ sân bay Long Thành, đến nay khối lượng thi công đạt hơn 80%. Dịp Tết Dương lịch, kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ công trường với quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Theo ghi nhận, tại dự án thành phần 3 toàn bộ tuyến và các cây cầu đã hoàn thành.

Ở dự án thành phần 3, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết toàn bộ tuyến và các cây cầu đã hoàn thành. Hiện đơn vị tập trung thi công nút giao còn lại - hạng mục phát sinh nhằm kết nối trực tiếp về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đồng bộ với dự án thành phần 2.

Cách đó không xa, trên công trường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, nhịp thi công cũng diễn ra hối hả. Nhiều gói thầu duy trì thi công 3 ca, 4 kíp. Tuyến đường đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 và hiện các đơn vị tập trung thảm những lớp nhựa cuối cùng, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2026.

Bên cạnh đó, các tuyến 25B, 25C - những trục kết nối trực tiếp vào khu vực sân bay Long Thành cũng được tăng tốc thi công.

Máy móc hoạt động liên tục, công nhân tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ nền, mặt đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng được tổ chức thi công xuyên lễ nhằm sớm giải tỏa áp lực giao thông khi sân bay đi vào khai thác.

Đại công trường không nghỉ lễ, giữ nhịp thi công ba ca, bốn kíp

Tại khu vực hạ lưu sông Thị Vải, công trường cầu Phước An - cây cầu chiến lược nối Đồng Nai với TP.HCM đang dần hiện rõ hình hài. Trong điều kiện thi công phức tạp, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ công trường dịp lễ để tăng sản lượng.

Khi hoàn thành, cầu Phước An được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho logistics gắn với sân bay Long Thành và kết nối về các tỉnh miền Tây.

Không chỉ các tuyến giao thông liên vùng, nhiều tuyến đường nội tỉnh như đường trục trung tâm, đường ven sông Cái, đường ven sông Đồng Nai tại khu vực trung tâm tỉnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là những tuyến đường vừa phục vụ giao thông, vừa tạo cảnh quan và không gian phát triển đô thị.

Dự án đường ven sông Đồng Nai thi công xuyên dịp Tết Dương lịch 2026.

Song song với các công trình giao thông, đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng duy trì nhịp thi công xuyên Tết dương lịch. Tại khu vực nhà ga hành khách, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt từ hoàn thiện mái, kết cấu thép đến cơ điện, hạ tầng kỹ thuật.

Một kỹ sư thuộc Tổng công ty Vinaconex chia sẻ, nhiều năm qua lực lượng thi công tại sân bay Long Thành hầu như không có kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhưng vẫn nỗ lực bám công trường để giữ tiến độ, bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao.

Công nhân thi công xuyên đêm trên hạng mục đường băng số 2 - sân bay Long Thành.

Ở khu vực đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và giao thông nội cảng, xe lu, xe rải bê tông, xe chở vật liệu hoạt động liên tục. Kỹ sư túc trực thường xuyên để kiểm soát cao độ, chất lượng từng hạng mục.

Theo ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong dịp lễ, các đơn vị vẫn duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" để tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tiến độ các dự án thành phần tại sân bay Long Thành đều đạt kết quả tích cực, một số hạng mục đã được đưa vào khai thác kỹ thuật trong tháng 12 vừa qua.

Nhịp thi công xuyên lễ tại Đồng Nai thể hiện quyết tâm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, sẵn sàng đón sân bay Long Thành vận hành và đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.