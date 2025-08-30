Cận cảnh thi công xuyên lễ 2/9 của gần 14.000 công nhân ở sân bay Long Thành

Ở Dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay - hiện có 11 gói thầu được triển khai đồng loạt. Trong số này, gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của giai đoạn 1) huy động gần 6.000 nhân lực và máy móc, duy trì thi công liên tục suốt dịp nghỉ lễ.