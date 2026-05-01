Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ nối Quảng Ngãi-Gia Lai

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.
Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến khai thác 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.
Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa 90km/h áp dụng với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách đến 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60km/h.
Tại các nhánh nút giao, phương tiện lưu thông theo biển báo với tốc độ tối đa 50km/h.
