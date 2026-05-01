Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ nối Quảng Ngãi-Gia Lai

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thông xe, đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác.

Việc thông xe tuyến cao tốc nối Quảng Ngãi - Gia Lai tạo thêm trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực miền Trung, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngay sau thời điểm mở tuyến, nhiều phương tiện bắt đầu lưu thông trực tiếp trên cao tốc có số vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Nhiều tài xế chia sẻ, việc tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn chính thức thông xe giúp người dân đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm tải áp lực kẹt xe trên Quốc lộ 1A.

Theo chủ đầu tư, điểm đầu của tuyến cao tốc tiếp giáp cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km127+720, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km1138. Chiều dài tuyến đưa vào khai thác 88km, trong đó đoạn qua Quảng Ngãi dài 60,3km.

Các nút giao liên thông vận hành, khai thác gồm nút giao đầu tuyến Km1051+494 tại xã Nghĩa Giang, nút giao Tỉnh lộ 624B (Km1069+200) tại xã Đình Cương, nút giao Quốc lộ 24 (Km1084+320) tại xã Nguyễn Nghiêm, nút giao Sa Huỳnh (Km1099+820) tại xã Khánh Cường, đều thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và nút giao Hoài Nhơn (Km1129+00) tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện chưa thu phí. Trên đoạn tuyến có một trạm thu phí tại Km1050+600 nhưng là trạm thu phí tạm phục vụ thu phí khép kín cho tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Đó là đầu tư hoàn thiện 3 ống hầm giao thông phía đông (trái tuyến), nút giao Đức Phổ (Km1092+640), hệ thống trạm dừng nghỉ; hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh bổ sung.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến khai thác 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa 90km/h áp dụng với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách đến 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại các nhánh nút giao, phương tiện lưu thông theo biển báo với tốc độ tối đa 50km/h.